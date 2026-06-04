Secuestraron armas de fuego tras allanamientos en Bajada Grande en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Policía realizó cinco allanamientos en jurisdicciones de las comisarías quinta y decimoprimera, supo Elonce. En uno de los procedimientos secuestraron un revólver y una pistola con cartuchería.
La Policía de Entre Ríos llevó adelante este jueves una serie de allanamientos en distintos puntos de Paraná, en el marco de investigaciones vinculadas a hechos delictivos y reclamos vecinales por mayor seguridad en diferentes barrios de la ciudad.
Los procedimientos fueron desarrollados en jurisdicciones de las comisarías quinta y decimoprimera y estuvieron coordinados por personal policial de las Direcciones de Operaciones e Investigaciones junto con la Fiscalía a cargo de Laureano Dato.
El jefe de la Departamental de Policía en Paraná, Hernán Góngora, explicó a Elonce que las medidas fueron el resultado de tareas de prevención y de la información aportada por vecinos de la zona.
“Estos procedimientos son producto de todos los operativos que se vienen realizando en jurisdicción de comisaría quinta y decimoprimera, desde donde los vecinos estaban reclamando más presencia policial y hoy se están llevando a cabo estos allanamientos”, señaló.
Cinco allanamientos y armas secuestradas
Por su parte, el jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, precisó que durante la jornada se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento dispuestas por la Justicia.
“Se trabajó en conjunto, se obtuvo una información importante que fue puesta a disposición del fiscal, que consideró de interés realizar estos procedimientos justamente para sacar las armas de circulación”, afirmó.
Según indicó el funcionario policial, en uno de los domicilios allanados, ubicado en la zona de Bajada Grande, fueron halladas dos armas de fuego.
“Se encontraron dos armas de fuego de puño, un revólver y una pistola. Las dos tenían cartuchería y se encuentra trabajando personal de Policía Científica para determinar las condiciones en las que se hallaban”, detalló.
La investigación continúa
Los procedimientos continuaban en desarrollo y aún no se habían dispuesto medidas judiciales contra los ocupantes de las viviendas allanadas.
“Una vez finalizados los procedimientos se informará al fiscal, quien determinará las medidas pertinentes. Entendemos que puede haber alguna medida respecto de la persona que habita el domicilio donde se encontraron las armas”, indicó Delavalle.
Asimismo, aclaró que hasta ese momento no se habían registrado secuestros de estupefacientes durante los operativos.
Desde la fuerza señalaron que las órdenes judiciales estuvieron relacionadas con información obtenida en el marco de investigaciones sobre distintos conflictos y hechos ocurridos en la zona, cuyos detalles continúan bajo análisis de la fiscalía.