ANSES paga más de $258.000 por única vez: quiénes pueden cobrar el beneficio

La Asignación por Matrimonio de ANSES continúa vigente como una de las prestaciones de pago único destinadas a quienes formalizan su unión. Durante julio de 2026, el beneficio puede alcanzar los $258.417,02 por pareja, siempre que ambos integrantes cumplan los requisitos establecidos por el organismo y realicen el trámite correspondiente.

La prestación integra el sistema de Asignaciones de Pago Único (APU), que también contempla beneficios por nacimiento y adopción. A diferencia de otras ayudas que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este monto no se acredita automáticamente, sino que debe ser solicitado por los interesados dentro de los plazos previstos.

El beneficio representa un respaldo económico para quienes contrajeron matrimonio recientemente y buscan afrontar parte de los gastos que implica el inicio de una nueva etapa familiar.

¿Cuánto paga la Asignación por Matrimonio de ANSES?

Con los valores vigentes para julio de 2026, cada integrante de la pareja puede percibir hasta $129.208,51, por lo que el monto total asciende a $258.417,02, siempre que ambos reúnan las condiciones exigidas.

Cada miembro de la pareja puede gestionar el beneficio de manera individual, siempre que cumpla con los requisitos laborales y de ingresos establecidos por ANSES.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Asignación por Matrimonio de ANSES está destinada a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios de la seguridad social. Pueden solicitarla:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas que cobran prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

En todos los casos será necesario cumplir, además, con las condiciones económicas y administrativas fijadas por el organismo.

Requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

Para acceder al beneficio, ANSES establece límites de ingresos que se actualizan periódicamente. En julio de 2026, el ingreso del grupo familiar no puede superar los $6.069.688, mientras que ninguno de los integrantes debe registrar ingresos individuales superiores a $3.034.844.

Además, el matrimonio debe figurar correctamente registrado en las bases de datos de ANSES. En caso contrario, será necesario actualizar la información antes de iniciar la gestión.

Cómo solicitar la Asignación por Matrimonio

Uno de los aspectos más importantes es que el beneficio no se paga de manera automática. Los interesados deben presentar la solicitud para que ANSES verifique el cumplimiento de todos los requisitos y autorice el pago.

El trámite puede iniciarse desde los dos meses posteriores al casamiento y hasta dos años después de celebrada la unión. Si ese plazo vence, el derecho a cobrar la asignación caduca.

Antes de realizar la gestión, ANSES recomienda revisar que los datos personales y familiares estén actualizados para evitar demoras o rechazos durante la evaluación.

Cuándo se cobra

Una vez aprobada la solicitud, el pago se efectúa de acuerdo con el calendario mensual de las Asignaciones de Pago Único (APU) que publica ANSES.

La fecha de acreditación depende de la terminación del DNI del beneficiario y del cronograma oficial vigente.

Aunque suele ser menos conocida que otras prestaciones, la Asignación por Matrimonio de ANSES continúa vigente y representa una ayuda económica para quienes cumplen con los requisitos y realizan el trámite dentro del plazo establecido.