María Becerra enarboló la bandera argentina en un recital en España

María Becerra volvió a convertirse en tendencia al protagonizar un gesto que despertó el orgullo de sus seguidores argentinos. Durante su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, la artista tomó una bandera celeste y blanca y la exhibió frente al público.

La aparición de la bandera argentina sobre el escenario ocurrió pocos días después de la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona tras vencer al seleccionado argentino. En ese contexto, muchos usuarios interpretaron el gesto como una reivindicación de la identidad nacional.

Las imágenes del recital comenzaron a circular en plataformas como Instagram, X y TikTok, donde cientos de fanáticos destacaron la actitud de la cantante y celebraron que mostrara los colores argentinos durante su presentación en territorio español.

Repercusión en las redes sociales

El episodio generó una gran cantidad de mensajes de apoyo. "Hay que tener mucho orgullo para sacar la bandera argentina en este momento", escribió un usuario, mientras que otro expresó: "Gracias por representarnos siempre".

Como suele suceder con este tipo de hechos, también aparecieron comentarios críticos. Algunos usuarios españoles cuestionaron el gesto y lo relacionaron con la reciente derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial. "Lo que no levantó el domingo 19 de julio fue la copa del mundo, ni cantó un gol, ni celebró un Mundial", publicó uno de los detractores.

Pese a las opiniones divididas, la imagen de María Becerra con la bandera argentina se convirtió en una de las más compartidas de las últimas horas.

El mensaje que dejó tras cantar el Himno

La artista fue una de las protagonistas de la final del Mundial 2026 al interpretar el Himno Nacional Argentino en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Tras esa presentación, compartió un extenso mensaje en sus redes sociales en el que manifestó el orgullo que sintió por representar al país.

"No hay orgullo más grande que el de ser argentina", escribió junto a una serie de fotografías tomadas durante la jornada.

En la misma publicación, también respondió a las críticas que circularon en redes sociales sobre supuestas actitudes racistas de los argentinos.

"Es un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto. Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa", expresó.

Joe Jonas también sorprendió con un guiño a la Argentina

En medio de la repercusión por las publicaciones posteriores al Mundial, otra imagen llamó la atención de los usuarios. Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers, apareció luciendo una camiseta de la Selección Argentina con la inscripción "Cuidado con la envidia".

El gesto fue interpretado por numerosos usuarios como una muestra de simpatía hacia el país y una respuesta al clima de críticas que se generó tras la definición de la Copa del Mundo.