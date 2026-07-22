Lali Espósito y Pedro Rosemblat mostraron su intimidad durante una escapada a Cerdeña

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron Cerdeña para disfrutar de unos días de descanso durante su recorrido por Europa. La artista mostró parte de la experiencia mediante una serie de fotografías y videos publicados en su cuenta de Instagram.

La isla italiana, ubicada en el mar Mediterráneo, se convirtió en el escenario de las jornadas compartidas por la cantante y el conductor. Las imágenes permitieron conocer diferentes momentos de la estadía, marcada por una agenda distendida y alejada de sus compromisos laborales.

El carrusel reunió retratos individuales, postales de la pareja y encuentros con amigos. La publicación también incluyó videos que completaron el registro de una escapada en la que ambos se mostraron relajados y disfrutando del destino europeo.

Las postales de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Entre las fotografías seleccionadas por Lali Espósito aparecen varias escenas junto a Rosemblat, además de imágenes en las que cada uno posó por separado. La secuencia reflejó distintos momentos de las vacaciones y tuvo como marco los paisajes de Cerdeña.

La pareja también aprovechó su estadía para compartir salidas con amigos. Esos encuentros formaron parte del contenido difundido por la cantante, que decidió resumir el viaje mediante un álbum con registros personales.

Las postales mostraron el costado más íntimo de la escapada, con ambos protagonistas disfrutando del tiempo libre. La elección de imágenes combinó los momentos románticos con escenas grupales y recorridos realizados durante su permanencia en la isla.

Una visita dedicada a Diego Maradona

Uno de los momentos destacados del viaje fue la visita a un altar dedicado a Diego Maradona. Lali Espósito se acercó al espacio y rindió homenaje al exfutbolista argentino, cuya figura mantiene una presencia significativa en diferentes ciudades italianas.

La parada incorporó una referencia argentina dentro del recorrido por Cerdeña. La cantante decidió incluir ese momento entre las fotografías seleccionadas para compartir públicamente las experiencias de sus días en Italia.

De esta manera, la publicación resumió una estadía que combinó descanso, encuentros y tiempo en pareja. Las vacaciones permitieron que Lali Espósito y Pedro Rosemblat disfrutaran de la isla antes de retomar sus respectivas actividades profesionales.