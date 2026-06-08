“Se me aconsejaba cerrar la boca”: la reflexión de Lali Espósito sobre Milei en su show en River

Lali Espósito cerró un fin de semana histórico con dos presentaciones agotadas en el estadio Monumental de River Plate y aprovechó uno de los momentos finales de su último show para compartir una reflexión vinculada a las críticas que recibió en los últimos años por sus diferencias públicas con el presidente Javier Milei.

La artista se presentó ante miles de personas en el que fue el espectáculo más importante de su carrera y, después de interpretar Plástico, una de las canciones incluidas en su último álbum, se dirigió al público con un mensaje cargado de agradecimiento.

"La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota", expresó la cantante antes de agradecer el acompañamiento de sus seguidores.

La referencia a Milei

Durante su discurso, Lali Espósito hizo referencia a la polémica que protagonizó con el mandatario nacional y a las repercusiones que tuvo ese enfrentamiento en el ámbito político y mediático.

"No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía", sostuvo ante el público que colmó el estadio.

La cantante señaló además que, a su entender, algunos sectores buscaron convertir el conflicto en una discusión cultural más amplia.

"Con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que se llama batalla cultural. Pero se equivocaron, la gente sabe", afirmó mientras recibía la ovación de los asistentes.

"Se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei" Lali dijo que "con tal de continuar con su sesgo, necesitaban tener lo que llaman batalla cultural", pero aseguró que "se equivocaron" y remarcó: "La gente no es boluda. La gente sabe". pic.twitter.com/Jzss12MJnk — Corta (@somoscorta) June 8, 2026

Un mensaje para sus seguidores

Más allá de la referencia política, gran parte de sus palabras estuvieron dirigidas a quienes la acompañaron durante los momentos de mayor exposición pública.

Lali Espósito agradeció especialmente el respaldo recibido cuando las críticas se intensificaron y aseguró que el apoyo de sus fanáticos fue fundamental durante ese período.

"Gracias por haberme bancado, por haberme querido en ese momento, antes que era más importante y ahora que es muchísimo más importante", manifestó.

Un cierre emotivo en el Monumental

La artista concluyó su mensaje con una nueva muestra de afecto hacia el público que asistió a las dos fechas en River.

"Gracias de corazón, los quiero mucho, se los quería decir", expresó antes de continuar con el tramo final del espectáculo.