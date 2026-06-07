Lali cerró su show en River cantando "Jijiji" en homenaje a Indio Solari: también cantó con Kylie Minogue

La estrella del pop Lali le dio un cierre épico a su gran show en River Plate. Ante una inmensa multitud, homenajeó a Indio Solari cantando su clásico. También cumplió uno de sus sueños y cantó con Kylie Minogue.
Lali cerró su show en homenaje a Indio Solari. La histórica presentación de Lali Espósito en el estadio Monumental culminó de la manera más espectacular y rockera posible. Para ponerle un broche de oro a una noche verdaderamente inolvidable frente a miles de fanáticos, la artista decidió despedirse interpretando el himno máximo de nuestro rock nacional.
El mensaje de Lali Esposito a sus fans y el pogo con Jijiji
Antes de que comenzaran a sonar los icónicos acordes de la canción inmortalizada por el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la estrella pop se tomó unos segundos de pausa para hablarle directamente a su inmenso público y reflexionar sobre su carrera.
"Nunca fui lo que querían de mí. Pero no me importa porque están acá. Así que ha valido la pena", confesó la cantante con absoluta sinceridad y evidente emoción frente a un estadio que la ovacionaba sin cesar.
Inmediatamente después, agradeció a la ciudad y arengó a la multitudinaria audiencia para vivir un momento verdaderamente épico e irrepetible. "Gracias Fundamental, gracias Buenos Aires. Nos vamos con esta canción. ¡Los quiero escuchar, eh! ¡Ahora sí, el pogo más grande de todo el pop argentino!", gritó a todo pulmón antes de desatar el furor total y absoluto al ritmo de un mashup de ''No me importa'' y ''Jijiji".
😍@lalioficial en River @LosFundaok en Comodoro Rivadavia @Indio_Solari_ok en la eternidad #IndioEternopic.twitter.com/8gOJQE36fa— minutouno (@minutounocom) June 7, 2026
Lali cantó con Kylie Minogue en River Plate
Durante su histórico show en el estadio de River Plate, Lali Espósito cumplió uno de sus mayores anhelos profesionales al invitar al escenario a la icónica artista internacional Kylie Minogue, publicó Minuto Uno. Juntas, deslumbraron a los fanáticos presentes interpretando los inmortales éxitos globales "Can't Get You Out of My Head" y "Padam Padam".
El elogio de Kylie Minogue a Lali en el escenario
Durante el histórico encuentro, la estrella australiana se mostró deslumbrada por el público argentino y le dedicó cálidas palabras a su colega frente a todos los presentes. "Es un gran honor compartir este escenario con vos esta noche y que todos ustedes canten con nosotras en este lugar increíble, River Plate", expresó Kylie Minogue visiblemente emocionada.
😍@lalioficial cumplió su sueño y cantó en River con @kylieminoguepic.twitter.com/25eZIFddop— minutouno (@minutounocom) June 7, 2026
El momento de mayor complicidad de la noche se dio cuando la invitada internacional jugó con los miles de fanáticos y aseguró: "No podemos dejarlos ir todavía". Esto dio pie a que la cantante argentina le preguntara a la multitud "¿Una más?", lo que culminó con ambas interpretando su hit mundial tras preguntarse mutuamente con humor: "¿Padam?".
😍Padam Padam @kylieminogue feat. @lalioficial pic.twitter.com/CDS1ZYz3zV— minutouno (@minutounocom) June 7, 2026