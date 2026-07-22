Gremios y organizaciones sociales protestaron en Paraná contra las políticas de Milei

Una jornada de protesta en Paraná reunió este miércoles a sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas y representantes de pequeñas y medianas empresas frente al Consejo General de Educación (CGE) en cuyo edificio funciona el ministerio de Desarrollo Humano, en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei y con reclamos dirigidos también a la administración provincial de Rogelio Frigerio.

Participaron representantes de ATE Entre Ríos, la CGT, las CTA, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Teresa Vive, cooperativas y cámaras vinculadas a las pequeñas y medianas empresas. La manifestación formó parte de una convocatoria nacional en respaldo a los jubilados y coincidió con nuevas movilizaciones que se desarrollaron en distintos puntos del país.

ATE: "Es una jornada nacional contra las políticas de ajuste"

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Víctor Sartori, dirigente de ATE Entre Ríos, quien explicó que la convocatoria se enmarcó en la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles. "Es una jornada nacional en acompañamiento a los jubilados, con el reclamo por la actualización de las jubilaciones y contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional", expresó.

Además, sostuvo que en Entre Ríos la movilización incorporó reclamos propios de los trabajadores estatales, del sector privado y de las organizaciones sociales. "También reclamamos contra la línea de seguidismo que hace el gobernador Frigerio de las políticas que destruyen puestos de trabajo, el comercio y la industria tanto en Entre Ríos como a nivel nacional", afirmó.

Las pymes alertaron por el cierre de empresas

Durante la protesta también participó Rafael Vicentín, representante de las pequeñas y medianas empresas.

El el titular de Apyme Entre Ríos aseguró que la caída del poder adquisitivo impacta directamente sobre la actividad económica. "En Entre Ríos estamos llegando a mil empresas cerradas y a diez mil puestos de trabajo formales perdidos. Si se destruye el empleo también se destruyen las empresas", advirtió.

Según explicó, el deterioro del consumo impide sostener la actividad de numerosos emprendimientos y comercios.

Jornada nacional de protesta en Paraná (foto Elonce)

La CGT cuestionó el deterioro social

En representación de la CGT habló Gabriel Biscarreta, quien sostuvo que la movilización buscó defender los derechos de trabajadores activos, jubilados y distintos sectores de la producción. "La gente ya no es que no llega a fin de mes; directamente no llega a principio de mes", afirmó.

"Salimos del letargo y de la ilusión que generó el Mundial y demostramos que los trabajadores seguimos en la calle y que no hay nada que nos pueda parar", manifestó.

Jornada nacional de protesta en Paraná (foto Elonce)

Reclamo por políticas de empleo

Desde la CCC, Arturo Sedano reclamó la implementación de programas destinados a generar trabajo genuino. "Estamos nuevamente en la calle reclamando políticas públicas de generación de empleo. La caída de las jubilaciones, los despidos y los salarios que no acompañan la inflación generan un mercado interno totalmente deprimido", señaló.

Además, sostuvo que numerosas cooperativas quedaron sin acceso a programas de asistencia que permitían sostener distintas actividades laborales. "No vemos una política concreta de generación de empleo y eso es lo que reclamamos", enfatizó.

Gremios y organizaciones sociales protestaron en Paraná contra las políticas de Milei

Los movimientos sociales reclamaron alimentos y asistencia

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) también estuvo presente en la movilización.

Emanuel Cornejo explicó que eligieron manifestarse frente a la sede del ministerio de Desarrollo Humano para reclamar respuestas del Estado en relación con la asistencia alimentaria. "Los alimentos para los comedores vienen llegando con cuatro meses de demora", denunció.

También cuestionó la reducción del Salario Social Complementario, al considerar que afecta directamente a las organizaciones comunitarias. "No tener ese recurso desorganiza totalmente a los barrios y permite que el narcotráfico siga avanzando de manera escandalosa", sostuvo.

Jornada nacional de protesta en Paraná (foto Elonce)

"Eliminar el programa Volver al Trabajo es criminal"

En representación del Movimiento Teresa Vive, Camila Romero también cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre el programa Volver al Trabajo. "Eliminarlo es criminal porque afecta a quienes hacen changas todos los días y sostienen merenderos y espacios comunitarios", afirmó.

Además, criticó el incremento de las dietas legislativas y la pérdida de puestos laborales durante la actual gestión. "Desde que gobierna Milei se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y no existe una política para generar empleo genuino", expresó.

La dirigente también reclamó el envío de partidas alimentarias para comedores y merenderos comunitarios, al señalar que los recursos llegan con fuertes recortes.

Documento conjunto y tránsito interrumpido

La jornada concluyó con la lectura de un documento consensuado entre las distintas organizaciones participantes.

Durante la actividad permaneció interrumpido el tránsito sobre calle Córdoba, frente a Plaza Mansilla, mientras se desarrollaban los discursos y el acto central.

Los organizadores coincidieron en que la movilización representa el inicio de una nueva etapa de protestas para reclamar mejoras en las jubilaciones, políticas de empleo, asistencia alimentaria y medidas destinadas a reactivar la economía y proteger el trabajo.