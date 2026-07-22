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Policiales Operativos policiales en Paraná

Recuperaron herramientas y detuvieron a tres hombres por intentos de robo en Paraná

Tres operativos policiales en Paraná permitieron recuperar herramientas robadas y detener a tres hombres por tentativa de hurto y tentativa de robo durante la madrugada y la mañana de este miércoles.

22 de Julio de 2026
Operativos policiales en Paraná
Operativos policiales en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Tres operativos policiales en Paraná permitieron recuperar herramientas robadas y detener a tres hombres por tentativa de hurto y tentativa de robo durante la madrugada y la mañana de este miércoles.

Recuperaron herramientas robadas y detuvieron a tres hombres durante distintos procedimientos realizados por personal policial entre la madrugada y la mañana de este miércoles en la ciudad de Paraná. Los operativos permitieron esclarecer un robo domiciliario, frustrar un intento de hurto mediante escalamiento y detener a un joven acusado de intentar abrir una camioneta con un cuchillo.

 

Las actuaciones fueron coordinadas por la Fiscalía de turno y contaron con la intervención de distintas dependencias policiales. En todos los casos se secuestraron elementos de interés para las investigaciones, informaron fuentes policiales.

 

Recuperaron herramientas antes de que se denunciara el robo

 

El primero de los procedimientos se inició durante la madrugada en la intersección de Vucetich y Sudamérica, cuando efectivos policiales identificaron a un hombre que caminaba transportando dos bolsos de gran tamaño. En su interior hallaron numerosas herramientas eléctricas y de mano cuya procedencia el sospechoso no pudo justificar.

 

Ante la inexistencia de una denuncia en ese momento, la Fiscalía ordenó trasladar al hombre para su correcta identificación y secuestrar preventivamente los elementos.

Detenido en Paran&aacute; y herramientas recuperadas (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná y herramientas recuperadas (foto Policía de Entre Ríos)

Horas después, un vecino domiciliado sobre calle Francisco Soler denunció que había sufrido un robo en un depósito ubicado en el fondo de su vivienda.

 

El propietario reconoció como propios los objetos recuperados previamente por la Policía, por lo que la Fiscalía dispuso la intervención de la Dirección General de Policía Científica y el inicio de las actuaciones necesarias para restituir las herramientas a su dueño.

Detenido tras caer del techo de una vivienda

 

En otro procedimiento desarrollado durante la mañana de este miércoles, efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada sobre calle La Paz luego de que la propietaria escuchara ruidos provenientes del techo.

 

Al llegar, los uniformados encontraron frente al domicilio a un hombre que llevaba varias bolsas con herramientas, cañas de pescar y otros objetos.

 

Las cámaras de seguridad de la vivienda permitieron establecer que el sospechoso habría ingresado por los techos hasta el patio trasero para sustraer distintos elementos de un depósito.

Detenido en Paran&aacute; y herramientas recuperadas (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná y herramientas recuperadas (foto Policía de Entre Ríos)

Según la investigación, al intentar escapar por el mismo lugar perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue localizado pocos minutos después por los efectivos.

 

Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre quedó detenido por el presunto delito de tentativa de hurto calificado por escalamiento y fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

 

Además, fueron secuestradas tres cañas de pesca, herramientas, elementos de vajilla y un teléfono celular.

Intentó dañar una camioneta y terminó detenido

 

El tercer procedimiento tuvo lugar durante la madrugada en la esquina de Monte Caseros e Ituzaingó, donde un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un hombre que estaba provocando daños en una camioneta.

 

Al arribar al lugar, los policías identificaron a un joven de 23 años que coincidía con la descripción aportada por los testigos.

Detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Durante la requisa encontraron entre sus prendas un cuchillo tipo serrucho. Posteriormente constataron que una camioneta Ford Ranger presentaba daños en la puerta del conductor, presuntamente ocasionados con ese elemento.

 

La Fiscalía ordenó la detención del sospechoso por el supuesto delito de tentativa de robo, su traslado a la Alcaidía de Tribunales y el secuestro del cuchillo utilizado en el hecho.

 

Con estos procedimientos, la Policía logró recuperar bienes sustraídos, avanzar en el esclarecimiento de distintos delitos contra la propiedad y poner a disposición de la Justicia a los presuntos responsables.

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