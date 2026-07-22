Robaron en un depósito municipal de motos y se realizaron allanamientos

La Municipalidad de Lucas González denunció un robo en el depósito de motos. La policía realizó allanamientos que permitieron recuperar rodados e identificar a los sospechosos.
Tras un robo en el depósito de motos de la Municipalidad de Lucas González se realizaron dos allanamientos durante los cuales la Policía secuestró vehículos, un motor y un teléfono celular, además de identificar a tres hombres vinculados a la causa, uno de ellos, de 18 años.
Según informó la Policía, la denuncia fue radicada el 18 de julio en la Comisaría de Lucas González por personal de la Municipalidad, luego de constatar el robo de una motocicleta del depósito municipal.
A partir de ese momento, efectivos policiales llevaron adelante diversas tareas investigativas y establecieron que el ilícito se había cometido varios días antes de la denuncia.
En ese contexto, identificaron a un hombre que tendría en su poder una motocicleta Rouser NS 125 cc de dudosa procedencia. Tras localizar el rodado estacionado en la zona céntrica de la ciudad, confirmaron que se trataba del vehículo sustraído del depósito municipal.
Dos allanamientos con resultados positivos
Con el avance de la investigación y tras la recepción de testimonios de vecinos, los efectivos determinaron que al menos otras dos personas habrían participado del hecho.
Con esos elementos, la Comisaría solicitó dos órdenes de allanamiento, que fueron concretadas el lunes 20 de julio por la tarde con la colaboración de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.
Durante los operativos fueron identificados dos hombres mayores de edad y se procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung A10, una motocicleta tipo 110 cc sin dominio, con número de cuadro no visible y un motor de 150 cc adaptado con la numeración suprimida, además de otro motor marca Honda también con la numeración suprimida.
Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, uno de los involucrados, un joven de 18 años, fue trasladado a sede policial para su correcta identificación y posteriormente quedó supeditado a la causa, mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria.