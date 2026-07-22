Tragedia en Guyana: se hundió un ferry con 179 personas y ya son 53 los muertos

La cifra de muertos por el naufragio de un ferry frente a las costas de Guyana ascendió a 53, mientras continúa la búsqueda de personas desaparecidas. El MV Barima se hundió durante la noche del sábado cuando realizaba un recorrido por la región de Esequibo.

Las autoridades determinaron que viajaban 179 personas, aunque el registro oficial solamente incluía a 116 pasajeros y 17 tripulantes. Hasta el momento fueron rescatados 76 ocupantes, por lo que todavía existe una diferencia considerable entre quienes estaban a bordo y aquellos que pudieron ser localizados.

La embarcación, construida hace 87 años, había partido desde Georgetown con destino a Port Kaituma, cerca de la frontera con Venezuela. El ferry comenzó a presentar problemas durante la navegación y terminó hundiéndose cerca de Iron Punt, aunque todavía no se establecieron las causas del siniestro.

Los relatos de quienes sobrevivieron

Helena Moonsammy, quien perdió a cuatro de sus nietos, contó que el barco desapareció bajo el agua en pocos instantes. “Estaba luchando por mi vida. El barco se hundió en minutos, en segundos”, recordó después de permanecer durante nueve horas en el mar.

Otra sobreviviente, Alicia Atkinson, consiguió mantener a salvo a su hijo de 10 meses mientras permanecía aferrada a restos del ferry. Sin embargo, su hija de tres años continúa desaparecida luego de que se separaran durante el hundimiento.

Decenas de familiares se trasladaron hasta centros sanitarios para identificar los cuerpos recuperados. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, declaró tres días de duelo nacional y reconoció que el país atravesará un período difícil como consecuencia de la tragedia.

Las irregularidades que investiga la Justicia

El capitán y otro integrante de la tripulación dieron positivo en pruebas de marihuana y quedaron bajo custodia policial. Ese resultado forma parte de la investigación, aunque todavía no se determinó si tuvo alguna relación directa con el naufragio.

Las autoridades también suspendieron al personal vinculado con la operación y la carga del MV Barima. La investigación busca establecer por qué viajaban 46 personas más que las registradas oficialmente y si existían mecanismos irregulares para vender boletos sin incorporar a los pasajeros al manifiesto.

El operativo desplegado frente a Guyana incluye 16 embarcaciones, aeronaves y equipos de buzos locales y de la Guayana Francesa. Mientras disminuyen las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes, las tareas avanzan hacia la recuperación de cuerpos y la inspección del ferry hundido.