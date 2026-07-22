Eclipse solar total del 12 de agosto: dónde podrá verse y cuánto durará

El próximo 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que será visible desde una estrecha franja del hemisferio norte. Durante el fenómeno, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y bloqueará completamente el disco solar durante un breve período.

La NASA confirmó la trayectoria y señaló que la totalidad podrá observarse desde una región remota del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, España y una pequeña zona del extremo noroeste de Portugal. Quienes estén fuera de esa franja solamente verán una parte del Sol cubierta.

El eclipse solar parcial alcanzará sectores de Alaska, Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África. El fenómeno no será visible desde Argentina, debido a que la sombra lunar se desplazará exclusivamente sobre áreas del hemisferio norte.

Cuánto tiempo durará la totalidad

La etapa en la que el Sol quedará completamente oculto será breve. Según detalló la agencia espacial estadounidense, la mayoría de las personas ubicadas dentro de la trayectoria podrán contemplar la totalidad durante menos de dos minutos.

La duración será algo mayor cerca del centro del recorrido, especialmente en Groenlandia, el norte de Rusia y puntos del Atlántico Norte. Sin embargo, incluso en esas ubicaciones privilegiadas, el período de oscuridad no superará los dos minutos y medio.

Eclipse solar.

Los horarios dependerán de cada región. En Rusia se producirá cerca del mediodía, mientras que en Groenlandia e Islandia llegará durante las últimas horas de la tarde; en España y el noroeste de Portugal ocurrirá poco antes de la puesta del Sol.

Cómo observar el eclipse solar de manera segura

La NASA recordó que solamente se puede mirar directamente el eclipse solar durante los instantes de totalidad, cuando la Luna cubre por completo la superficie brillante del Sol. Durante las etapas parciales, tanto antes como después, será indispensable utilizar protección ocular específica.

Los visores deberán cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, ya que los anteojos de sol convencionales no bloquean la radiación dañina. Además, la guía de seguridad de la NASA indica que cámaras, binoculares y telescopios requieren filtros solares especiales colocados en la parte frontal del equipo.

Utilizar anteojos para eclipses mientras se mira a través de un dispositivo óptico tampoco resulta seguro, debido a que los rayos concentrados pueden atravesar el filtro y causar lesiones graves. Como alternativa, se puede recurrir a métodos indirectos, como un proyector estenopeico que refleje la imagen del Sol sobre una superficie sin necesidad de observarlo directamente.