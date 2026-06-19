Anuncian que el eclipse solar más largo del siglo se dará en 2027: dónde se podrá ver mejor

Un eclipse solar total previsto para el 2 de agosto de 2027 ya genera expectativa entre especialistas y aficionados a la astronomía. El fenómeno será uno de los más destacados de las próximas décadas por su duración y por la extensión de su recorrido sobre distintas regiones del planeta.

Según datos publicados por la NASA, el punto de mayor duración alcanzará los 6 minutos y 23,2 segundos de totalidad, es decir, el período en el que la Luna cubrirá completamente al Sol para quienes se encuentren dentro de la franja correspondiente.

La trayectoria del fenómeno cruzará sectores del sur de España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, además de áreas sobre los océanos Atlántico e Índico. La franja de totalidad no pasará por Argentina, por lo que para observarlo en su fase completa será necesario viajar a alguno de los puntos incluidos en el recorrido.

Un fenómeno de duración excepcional

El eclipse solar de 2027 se destaca porque será el más largo en tierra firme del siglo XXI. De acuerdo con el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, la máxima duración podrá observarse cerca de Luxor, en Egipto, donde el evento superará los seis minutos de totalidad.

La particularidad del fenómeno está relacionada con la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol. En esa jornada, la Luna se ubicará en una posición que le permitirá cubrir por completo el disco solar desde la perspectiva de quienes estén dentro de la zona de totalidad.

Eclipse solar.

Durante ese tramo, el día se oscurecerá de manera temporal y podrán observarse algunos efectos asociados a los eclipses totales. Entre ellos se encuentran las llamadas “perlas de Baily”, pequeños destellos que aparecen cuando la luz solar atraviesa irregularidades del relieve lunar, y el “anillo de diamante”, visible instantes antes o después de la totalidad.

Dónde podrá observarse mejor

Los lugares más buscados para presenciar el eclipse solar serán aquellos ubicados dentro de la trayectoria central y con menor probabilidad de nubosidad. Entre los puntos mencionados por especialistas aparecen el sur de España, zonas de Túnez y la ciudad egipcia de Luxor, que combina buena visibilidad con una duración especialmente prolongada.

El fenómeno también podrá verse de manera parcial desde una región mucho más amplia. Sin embargo, la experiencia completa solo estará disponible dentro de la franja de totalidad, que será relativamente estrecha en comparación con la superficie terrestre.

Los especialistas recuerdan que la observación requiere cuidados específicos. Durante las fases parciales, no se debe mirar directamente al Sol sin protección certificada, ya que puede provocar daños oculares permanentes. Las gafas para eclipses y los filtros solares adecuados son indispensables para seguir el fenómeno de manera segura.