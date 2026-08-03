Choque fatal en Paraná: la familia de Estefanía Sosa pedirá justicia y piden cadena de oración por su madre

El choque fatal en Paraná que provocó la muerte de Estefanía Sosa tendrá este jueves, una expresión del reclamo de sus familiares y allegados, quienes convocaron a una manifestación pacífica frente a los Tribunales para pedir justicia.

La concentración fue anunciada para las 8:30 y tendrá como eje el pedido de una condena firme para Miguel Aníbal Núñez, conductor de la Toyota SW4 involucrada en el siniestro.En comunicación con Elonce, los familiares manifestaron que “todos queremos lo mismo: justicia por ella”.

“No vamos a parar de pedir justicia”, expresaron.

La salud de la madre

Mientras avanzaba la investigación judicial, la atención de la familia también permanecía puesta en Carolina Alejandra Gavilanes, de 52 años y madre de Estefanía. Según el último parte del Hospital San Martín, continuaba en estado crítico y presentaba una evolución muy lenta.

En referencia a la salud de la madre de Estefanía, explicaron que “está mejorando, gracias a Dios, pero pedimos cadena de oración, para que ella salga muy pronto del hospital”, explicaron a Elonce.

Cómo ocurrió el choque fatal

El siniestro ocurrió el sábado por la mañana en la intersección de avenida Circunvalación y Churruarín. Estefanía viajaba junto a sus padres en una Renault Express que se encontraba detenida ante el semáforo cuando fue violentamente impactada desde atrás por una Toyota SW4.

Como consecuencia de la colisión, Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, falleció en el lugar, dio cuenta Elonce. Su madre sufrió lesiones de gravedad, mientras que su padre, Gustavo Raúl Sosa, de 61 años, también resultó herido y recibió el alta médica durante esa misma jornada.

Las pericias preliminares incorporadas a la causa estimaron que la camioneta conducida por Núñez circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora al momento del impacto. Ese elemento forma parte de la investigación que busca determinar las responsabilidades por el hecho.

La convocatoria del jueves buscará mantener visible el reclamo de justicia de familiares, amigos y allegados, quienes invitaron a la comunidad a acompañarlos de manera pacífica frente a Tribunales.