Choque fatal en Paraná: emotiva despedida frente al hogar donde trabajaba la víctima

El choque fatal en Paraná que provocó la muerte de Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, generó una sentida despedida frente al hogar de adultos mayores San Vicente de Paul, donde trabajaba la mujer. El cortejo fúnebre pasó por la institución y residentes salieron a la vereda para homenajearla con aplausos y saludos.

Las imágenes de ese momento fueron compartidas en redes sociales por Sebastián Quiroga, esposo de Estefanía. En el video se observó a las personas ubicadas frente al establecimiento mientras acompañaban con aplausos el paso del vehículo que trasladaba los restos de la trabajadora.

“Te fuiste como una grande, con toda la demostración de cariño de tu gente y de tus queridas viejas por las que tanto luchabas y te deslomabas”, expresó Quiroga al publicar la grabación de la despedida.

El mensaje de su esposo tras la despedida

En su publicación, el hombre destacó el vínculo que Estefanía había construido con quienes residían y trabajaban en el hogar. “El hogar no va a volver a ser el mismo con tu ausencia, has dejado una huella inmensa en todos nosotros”, escribió.

“Gracias por dejarme compartir todo este tiempo juntos, jamás voy a olvidarte”, completó Quiroga en el mensaje difundido junto con las imágenes. La despedida reflejó el afecto de quienes habían compartido diariamente con la mujer en la institución.

Estefanía murió como consecuencia del violento siniestro vial registrado el sábado por la mañana en la intersección de avenida Circunvalación y calle Churruarín, en Paraná. Según la investigación, el vehículo en el que viajaba fue embestido desde atrás por una Toyota SW4.

El conductor quedó con prisión preventiva

La investigación judicial tuvo un avance este domingo, cuando Miguel Aníbal Núñez, de 44 años y conductor de la camioneta involucrada, fue imputado y quedó bajo prisión preventiva por un plazo de 40 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Durante la audiencia realizada en los Tribunales de Paraná, el fiscal Laureano Dato le atribuyó el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo. La acusación consideró, entre otros elementos, el exceso de velocidad y el resultado positivo de la prueba de alcoholemia.

El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado permaneciera alojado en la cárcel de Paraná. La defensa había solicitado cumplir la medida mediante prisión domiciliaria, alternativa que finalmente fue rechazada.

La velocidad estimada de la camioneta

Durante la audiencia también se incorporaron resultados preliminares de una pericia realizada mediante el escaneo de la Toyota SW4. Según se informó, el procedimiento permitió estimar que la camioneta circulaba a aproximadamente 140 kilómetros por hora cuando ocurrió el impacto.

La velocidad constituye uno de los elementos que serán analizados durante la investigación para determinar las circunstancias del choque. A ello se sumó el resultado de alcoholemia informado durante la audiencia de imputación.

Mientras continuó el proceso judicial, familiares, compañeros y residentes del hogar despidieron a Estefanía con una demostración de afecto que quedó registrada en video y fue compartida por su esposo como recuerdo del vínculo que la mujer había construido durante su trabajo.