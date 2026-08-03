"Hackeó" el posnet de un comercio y cobró durante dos semanas ventas por casi $40 millones

REDACCIÓN ELONCE
La estafa con un posnet permitió desviar 278 pagos realizados por clientes durante dos semanas en un comercio de Mendoza. El acusado modificó la cuenta receptora de los cobros y quedó detenido.
Una estafa con un posnet provocó un perjuicio cercano a los 40 millones de pesos a un comercio de materiales para la construcción de Las Heras, Mendoza. Según la investigación, un hombre modificó la configuración del dispositivo para que los pagos de los clientes fueran acreditados en una cuenta propia durante aproximadamente dos semanas.
La maniobra fue descubierta el 6 de junio, cuando la contadora del establecimiento advirtió que no habían ingresado a las cuentas de la firma los fondos correspondientes a 278 operaciones. El monto total desviado alcanzó los $39.489.461, de acuerdo con los datos incorporados a la causa.
Por el hecho fue detenido un hombre de 32 años, mientras que su pareja también quedó imputada, aunque permaneció en libertad. La Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, reconstruyó la operatoria mediante registros comerciales, movimientos de las cuentas y las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local.
Cómo realizaron la maniobra con el posnet
Según la imputación, la pareja ingresó el 19 de mayo a Hipercerámico, un establecimiento dedicado a la venta de materiales para la construcción ubicado sobre Acceso Norte. La mujer había concurrido previamente para solicitar un presupuesto y los investigadores sospecharon que aquella visita habría servido para conocer el funcionamiento del comercio.
Durante la segunda visita, la mujer habría distraído durante algunos minutos al vendedor que atendía a la pareja. En ese momento, el acusado tomó un posnet de Mercado Pago y modificó el destinatario de los cobros. De esa manera, los pagos posteriores comenzaron a dirigirse hacia una cuenta diferente de la perteneciente al comercio.
La administración recibió por correo electrónico una advertencia relacionada con el cambio de titularidad del dispositivo. Sin embargo, el mensaje pasó inadvertido entre las numerosas comunicaciones que recibía habitualmente la empresa. Por ese motivo, la maniobra continuó hasta comienzos de junio.
Cómo identificaron al sospechoso
Una vez detectada la falta de acreditación de las ventas, los responsables del negocio realizaron la denuncia. La investigación determinó que el dinero había sido dirigido hacia una de las 12 cuentas de Mercado Pago registradas a nombre del principal sospechoso. Según la causa, esas cuentas fueron vaciadas después del fraude.
Las cámaras de seguridad aportaron otro elemento relevante para los investigadores, debido a que registraron al acusado y a su pareja durante la visita en la que presuntamente se modificó el dispositivo. Con esas pruebas, la Fiscalía avanzó con las imputaciones.
El hombre fue detenido el 25 de junio cuando se presentó en el Polo Judicial Penal por una citación. La fiscal Susana Muscianisi lo imputó por defraudación mediante técnica informática, delito que contempla penas de un mes a seis años de prisión. Posteriormente, el juez Diego Flamant dictó la prisión preventiva y dispuso que continuara alojado en la cárcel.
Antecedentes y otra denuncia bajo investigación
El acusado, quien trabajaba como chofer de colectivos, ya registraba antecedentes judiciales. Había recibido una condena por delitos vinculados con violencia de género y por tres estafas cometidas durante 2022.
En aquellos hechos había realizado compras en distintos comercios y simulado los pagos mediante comprobantes de transferencias falsos. La mercadería involucrada había sido valuada en aproximadamente 150.000 pesos, publicó Uno. Por esos episodios recibió una condena de tres años de prisión en suspenso.
Fuentes judiciales indicaron, además, que actualmente existía otra denuncia contra el hombre por una maniobra de características similares. Ese expediente investigaba un presunto fraude cometido contra una conocida tienda de pastas con varias sucursales en el Gran Mendoza.