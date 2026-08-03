Entraron durante el fin de semana e hicieron destrozos en una escuela primaria de Paraná

Desconocidos ingresaron durante el fin de semana a una escuela primaria de Paraná y provocaron destrozos en el sector destinado al nivel inicial. El hecho ocurrió en la Escuela Nº 21 Juan Benjamín Terán, ubicada frente a la Unidad Penal Nº 1.

“Han ingresado nuevamente en el mismo sector que siempre. Rompieron vidrios y candados”, contó a Elonce la directora de la institución, Gabriela Senger.

Hasta el momento, las autoridades escolares no detectaron elementos sustraídos. “Por suerte, no pudieron llevarse lo poco que nos queda de valor. Ya se lo llevaron en los robos anteriores”, lamentó la responsable del establecimiento.

Es el cuarto o quinto ingreso que sufre la escuela

La directora no pudo precisar cuántas veces entraron al edificio, debido a la reiteración de estos episodios. “No sé si es el cuarto o el quinto robo”, señaló.

El nivel inicial cuenta con alarma, mientras que la institución comenzó a instalar cámaras en el sector primario. Tras este nuevo ataque, también evalúan incorporar un sistema de videovigilancia en el espacio afectado.

“Tenemos alarma, pero tendremos que juntar dinero para poner cámaras también acá”, explicó Senger. La escuela primaria de Paraná se encuentra frente a la cárcel, cuyas cámaras podrían ser solicitadas dentro de la investigación.

Deben cambiar los vidrios por seguridad

En esta oportunidad, los mayores perjuicios fueron materiales. La institución comenzó a pedir presupuestos para reemplazar los cristales dañados y permitir que los niños vuelvan a utilizar el espacio sin riesgos.

“Ahora tenemos que cambiar los vidrios porque es una cuestión de seguridad. No podemos tenerlos rotos con los chicos dentro de la escuela”, remarcó la directora.

Personal especializado realizó un relevamiento y tomó huellas en el lugar. La comunidad educativa espera que esas tareas y el análisis de cámaras cercanas permitan identificar a quienes ingresaron.

Organizan un bingo para mantener el edificio

El ataque ocurrió pocos días antes de una actividad organizada para recaudar fondos. Este sábado 8 de agosto, de 14.30 a 17.30, la escuela realizará un bingo con premios donados por comercios del barrio.

El dinero iba a utilizarse principalmente para comprar pintura, aunque ahora una parte podría destinarse a las reparaciones y a la colocación de cámaras. “La escuela es inmensa. Nos donaron tres tarros de pintura de 20 litros, pero no alcanza”, indicó Senger.

La directora explicó que numerosas necesidades cotidianas se cubren con actividades impulsadas por docentes y familias. “Las escuelas públicas se mantienen generando bingos y rifas. Desde los focos hasta lo más chico, como un tarugo, lo compra la escuela”, expresó.