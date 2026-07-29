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Detuvieron a un hombre que habría intentado robar en una escuela de Paraná

Un hombre fue detenido en la madrugada de este miércoles tras ser encontrado dentro de la Escuela Nº 188 "Bazán y Bustos" de la ciudad de Paraná.

29 de Julio de 2026
Un hombre fue detenido dentro de la escuela Bazán y Bustos
Un hombre fue detenido dentro de la escuela Bazán y Bustos

Un hombre fue detenido en la madrugada de este miércoles tras ser encontrado dentro de la Escuela Nº 188 "Bazán y Bustos" de la ciudad de Paraná.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles tras ser sorprendido dentro del predio de la Escuela Nº 188 "Bazán y Bustos" de la ciudad de Paraná, durante un operativo de prevención que realizaba personal policial en la zona de calles Líbano y Clark.

 

De acuerdo con la información policial, los efectivos patrullaban el sector cuando decidieron efectuar un control preventivo en la escuela. Durante la inspección, advirtieron la presencia de una persona en el interior del predio.

Al notar la llegada de los uniformados, el sospechoso intentó ocultarse arrojándose al piso, aunque su maniobra fue detectada por los efectivos, que ingresaron al establecimiento para interceptarlo.

 

Tras reducir al hombre, el personal policial dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso su detención y el traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

Temas:

intento de robo escuela Paraná Detenido
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