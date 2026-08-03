Un motociclista sufrió heridas graves tras accidentarse en el acceso a Victoria

Un motociclista de 54 años sufrió heridas graves en un accidente ocurrido cerca de Victoria, mientras que otro hombre de 63 años resultó con lesiones leves. El siniestro se registró este domingo alrededor de las 22.

Ambos circulaban por la Ruta Provincial 26 en dirección desde Nogoyá hacia Victoria. Al llegar a la rotonda de Variante Vivanco, uno de los conductores perdió el control de su vehículo e impactó contra el guardarraíl.

El segundo motociclista, que avanzaba en el mismo sentido, intentó evitar la colisión, pero también perdió el dominio de su rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

Uno de los conductores sufrió heridas graves

El motociclista que chocó contra la estructura de contención fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración. El otro involucrado presentó heridas calificadas inicialmente como leves.

Los dos hombres fueron asistidos después del accidente. Hasta el momento no se informaron las características de las lesiones graves ni si fue necesario trasladar al conductor a un centro de mayor complejidad.

Los rodados quedaron sobre el sector de la rotonda, por lo que fue necesario organizar la circulación mientras se desarrollaban las tareas de atención y relevamiento.

Investigan por qué perdió el control

Personal de la Comisaría Suburbios y de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias destinadas a establecer la mecánica del siniestro.

La investigación deberá determinar qué provocó que el primer motociclista se desviara de su trayectoria y terminara impactando contra el guardarraíl. También se analizará la distancia que mantenían ambos vehículos antes de la caída.

La información preliminar indica que no habría existido un choque directo entre las dos motocicletas. La segunda caída se produjo durante la maniobra realizada para evitar al conductor que había impactado contra la estructura situada en el acceso a Victoria.