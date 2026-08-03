El tenis podría cambiar una de sus reglas tradicionales: qué probará la ATP

La ATP comenzará a probar esta semana una modificación en la frecuencia con la que se reemplazan las pelotas durante los partidos de tenis. El ensayo se realizará en el Challenger de Lexington, Estados Unidos, que se disputa del 3 al 9 de agosto.

Actualmente, los encuentros comienzan con seis pelotas nuevas. El primer cambio se realiza después de siete juegos y los siguientes, cada nueve, debido a que el calentamiento previo también produce desgaste.

Durante la prueba, la primera renovación se adelantará al quinto juego y las posteriores se efectuarán cada siete. La modificación se aplicará inicialmente en los partidos de individuales del cuadro principal y no supone todavía un cambio definitivo para todo el circuito.

Por qué la ATP analiza esta modificación

Las pelotas pierden presión interna y se deterioran con los golpes. Su cobertura de fieltro también se desgasta, lo que provoca que se desplacen más lentamente y se frenen con mayor facilidad en el aire.

Cuando son nuevas, en cambio, suelen alcanzar una mayor velocidad y producir rebotes más altos. Esa diferencia obliga a los jugadores a modificar su estrategia y adaptar la tensión de las cuerdas durante un mismo encuentro.

En los últimos años, diferentes figuras del tenis cuestionaron la falta de uniformidad entre las pelotas utilizadas en los torneos. Daniil Medvédev, Alexander Zverev y Taylor Fritz estuvieron entre quienes señalaron diferencias de peso, velocidad y comportamiento.

Cómo podría modificar los partidos

Una renovación más frecuente permitiría disputar una mayor cantidad de juegos con pelotas en mejores condiciones. Esto podría favorecer intercambios más rápidos y beneficiar especialmente a los jugadores con servicios potentes y golpes ofensivos.

Sin embargo, no todos los efectos serían deportivos. Los torneos necesitarían utilizar más unidades por partido, lo que incrementaría sus costos operativos y también la cantidad de residuos generados durante cada competencia.

La reglamentación vigente de la ATP establece el esquema de siete juegos para el primer cambio y nueve para los siguientes, tanto en el circuito principal como en los torneos Challenger.

Por ahora será solamente una prueba

El ensayo en Lexington permitirá analizar cómo influye la medida en la velocidad de los partidos, la respuesta de los jugadores y el consumo de pelotas. No se informó durante cuánto tiempo serán evaluados los resultados.

Si la experiencia resulta favorable, la ATP podría extenderla a otros campeonatos antes de considerar una modificación general. Cualquier implementación permanente deberá incluirse posteriormente en las reglas del circuito.

Por el momento, el sistema tradicional continuará utilizándose en el resto de las competencias. El tenis profesional tendrá esta semana su primer banco de pruebas para determinar si renovar las pelotas antes mejora el desarrollo de los encuentros.