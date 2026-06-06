Horacio Zeballos agrandó su leyenda: se consagró campeón de Roland Garros

Horacio Zeballos sigue haciendo historia en el tenis mundial. El marplatense y su compañero, el español Marcel Granollers, se consagraron campeones de Roland Garros tras imponerse con autoridad al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2 en la final disputada en la emblemática cancha Philippe-Chatrier.

La victoria no solo significó una nueva coronación en el prestigioso torneo parisino, sino que además confirmó el extraordinario presente de una pareja que se consolidó entre las más destacadas del circuito de dobles. Con este triunfo, Zeballos y Granollers alcanzaron su tercer título de Grand Slam juntos y ratificaron una sociedad deportiva que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia reciente del tenis.

El logro adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta el nivel exhibido durante toda la competencia. La dupla hispano-argentina completó una campaña impecable y logró levantar el trofeo sin ceder un solo set a lo largo del certamen, una muestra contundente de su dominio sobre el resto de los competidores.

Una final controlada de principio a fin

La definición se desarrolló bajo una persistente llovizna sobre París, lo que obligó a cerrar el techo retráctil de la Philippe-Chatrier. Las condiciones hicieron que la superficie de polvo de ladrillo se volviera aún más lenta, aunque eso no afectó el plan de juego de Zeballos y Granollers.

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Desde los primeros intercambios, ambos tomaron la iniciativa y lograron imponer su ritmo. La presión constante sobre el servicio rival les permitió conseguir dos quiebres en el primer set. Aunque cedieron una vez su saque, mantuvieron el control emocional y táctico para quedarse con el parcial por 6-4.

En el segundo capítulo la superioridad fue aún más evidente. La experiencia de la dupla quedó reflejada en cada punto importante y rápidamente construyeron una ventaja de 5-1. Con el partido prácticamente definido, administraron la diferencia con inteligencia hasta cerrar el encuentro por 6-2 y desatar el festejo sobre el court central de Roland Garros.

El camino de los campeones

La consagración fue el resultado de una campaña sólida y consistente. En su debut superaron al húngaro Márton Fucsovics y al estadounidense Marcos Giron. Más adelante dejaron en el camino a los neerlandeses Bart Stevens y Vasil Kirkov, antes de avanzar a las rondas decisivas.

En octavos de final derrotaron a los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler, mientras que en cuartos se impusieron al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin. Ya en semifinales mostraron nuevamente su mejor versión para superar a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Cada presentación reforzó la sensación de que Zeballos y Granollers llegaban como los grandes candidatos al título. Su entendimiento dentro de la cancha, la variedad de recursos técnicos y la experiencia acumulada en las instancias decisivas fueron factores determinantes para concretar una nueva conquista.

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Un legado que sigue creciendo

La historia de la dupla tuvo momentos de frustración antes de alcanzar la gloria. Las finales perdidas en Wimbledon 2021 y 2023, además de la definición del US Open 2019, parecían representar obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, la perseverancia terminó dando sus frutos.

La primera gran alegría llegó con el título en Roland Garros 2025. Más tarde sumaron otra corona en el US Open y ahora volvieron a conquistar París para alcanzar tres trofeos de Grand Slam juntos, una cifra que los ubica entre las parejas más exitosas de la actualidad.

Para Horacio Zeballos, este nuevo título representa mucho más que una victoria. Es la confirmación de una carrera extraordinaria y la consolidación de un legado que seguirá inspirando a futuras generaciones de tenistas argentinos. A sus 41 años, el marplatense continúa demostrando que el talento, la constancia y el trabajo en equipo pueden seguir escribiendo capítulos memorables en la elite del deporte mundial.