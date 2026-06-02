Un italiano terminó con el sueño de Cerúndolo en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado este lunes en los octavos de final de Roland Garros y el tenis argentino se quedó sin representantes en el cuadro individual del segundo Grand Slam de la temporada.

El argentino de 24 años perdió frente al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (7-2) y 7-6 (8-6), en un partido que se extendió durante dos horas y 32 minutos sobre el polvo de ladrillo parisino.

De esta manera, se cerró una destacada participación del menor de los hermanos Cerúndolo, quien había llegado a los octavos de final tras protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

Una actuación que sorprendió en París

Antes de caer ante Berrettini, Cerúndolo había firmado el triunfo más resonante de su carrera al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner. Además, superó una exigente batalla de seis horas frente al español Martín Landaluce.

Sin embargo, el desgaste físico acumulado durante las rondas previas terminó pesando ante un rival de amplia experiencia como Berrettini, ex número seis del mundo y finalista de Wimbledon en 2021.

El italiano logró quedarse con el primer set con relativa comodidad, mientras que en los dos parciales siguientes el argentino elevó su nivel y llevó la definición hasta el tie-break.

Berrettini impuso su experiencia

El encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte del desarrollo. Cerúndolo encontró respuestas para sostener el ritmo de juego y complicó a su rival en varios pasajes del partido.

No obstante, en los momentos decisivos de ambos desempates, Berrettini mostró mayor precisión y aprovechó su experiencia para cerrar el triunfo en sets corridos y avanzar a los cuartos de final del certamen.

A pesar de la derrota, el balance para el argentino fue ampliamente positivo, ya que consiguió el mejor resultado de su trayectoria en un torneo de Grand Slam.

Salto en el ranking mundial

La destacada campaña en Roland Garros también tendrá un impacto directo en su ubicación dentro del ranking ATP.

Gracias a los puntos obtenidos en París, Cerúndolo ascenderá doce posiciones y alcanzará el puesto 44 del escalafón mundial, la mejor ubicación de toda su carrera profesional.

Aunque el sueño de seguir avanzando en Roland Garros llegó a su fin, el tenista argentino dejó una de las actuaciones más destacadas de su carrera y confirmó su crecimiento dentro del circuito internacional.