El paranaense Roberto Ayala figura entre los candidatos a dirigir a Boca

Los candidatos a dirigir a Boca ocupan por estas horas el centro de la escena futbolística argentina luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidiera no renovar el contrato de Claudio Úbeda. Entre la extensa lista de nombres que analiza el presidente xeneize aparece el paranaense Roberto Ayala, una de las figuras históricas del fútbol argentino y actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección nacional.

La salida de Úbeda quedó definida tras una reunión mantenida con el director deportivo Marcelo Delgado, quien le comunicó oficialmente que el vínculo no será extendido más allá del 30 de junio. A partir de esa decisión comenzó una carrera contrarreloj para encontrar al nuevo entrenador antes del reinicio de los entrenamientos previsto para el 18 de junio en el predio de Ezeiza.

La búsqueda se desarrolla en un contexto de exigencia deportiva para Boca, que deberá afrontar compromisos clave durante las próximas semanas, entre ellos los cruces por la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, competencias que marcarán buena parte de la temporada.

El final del ciclo de Claudio Úbeda

Úbeda había llegado al banco de suplentes como integrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo y asumió la conducción principal tras el fallecimiento del histórico entrenador. Durante su gestión dirigió 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas.

Su ciclo incluyó dos triunfos en Superclásicos, uno en el estadio Monumental y otro en La Bombonera, resultados que le permitieron sostenerse en el cargo durante varios meses. Sin embargo, la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 terminó debilitando su continuidad.

Úbeda fue echado en Boca. Foto: Archivo Elonce.

La caída prematura en el máximo torneo continental fue considerada un golpe deportivo importante por la dirigencia. Se trató de la primera vez desde 1994 que el club quedó eliminado en esa instancia de la competencia, un antecedente que aceleró la decisión de buscar un nuevo rumbo futbolístico.

Con el ciclo cerrado, Riquelme y el Consejo de Fútbol comenzaron a evaluar distintas alternativas para encabezar el próximo proyecto deportivo.

Roberto Ayala, una opción que toma fuerza

Entre los nombres que surgieron en las últimas horas aparece Roberto Ayala, uno de los futbolistas más importantes que dio Entre Ríos al fútbol argentino. Nacido en Paraná, desarrolló una destacada carrera profesional que incluyó pasos por Ferro, River Plate, Napoli, Milan, Valencia, Villarreal y Real Zaragoza, además de una extensa trayectoria con la Selección argentina.

Actualmente forma parte del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni y que logró conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Su experiencia, conocimiento del fútbol de alto rendimiento y perfil institucional encajan con varias de las características que busca la dirigencia xeneize.

Roberto Ayala actualmente es asistente de Scaloni en Argentina. Foto: Archivo Elonce.

Sin embargo, existe un obstáculo importante. Ayala integra el staff de la Selección argentina y tiene compromisos vinculados al Mundial 2026, situación que dificulta cualquier negociación inmediata. El mismo condicionante afecta a otros candidatos vinculados a seleccionados nacionales, precisó Infobae.

Más allá de ello, su nombre fue considerado dentro de una nómina que combina entrenadores con experiencia, técnicos de perfil formador y hombres de estrecha relación con el actual presidente de Boca.

Lorenzo, Herrón y otros nombres en carrera

El principal apuntado por Riquelme sería Néstor Lorenzo, actual entrenador de la selección colombiana. El técnico argentino mantiene una relación cercana con el presidente xeneize y cuenta con antecedentes vinculados al club tras su paso como futbolista.

No obstante, Lorenzo tiene asegurada su participación en el Mundial con Colombia al menos hasta el cierre de la fase de grupos. Si el seleccionado cafetero avanza a instancias decisivas, su disponibilidad se extendería aún más.

Mariano Herrón podría tomar el lugar de Úbeda. Foto: Archivo Elonce.

Otro de los nombres que ganó terreno es Mariano Herrón. El entrenador mantiene una relación de absoluta confianza con Riquelme y es considerado una pieza importante dentro de la estructura futbolística del club. Su cercanía con el presidente lo posiciona como una de las alternativas más viables.

La posibilidad de apostar por Herrón también encajaría con la idea de profundizar un modelo interno basado en personas que ya conocen el funcionamiento cotidiano de la institución.

Los técnicos experimentados que analiza Riquelme

La lista de candidatos también incluye entrenadores con una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Entre ellos aparecen Ricardo Zielinski, Rubén Darío Insua y Gustavo Costas.

Ricardo Zielinski, otra de las alternativas. Foto: Archivo Elonce.

Zielinski cuenta con una larga experiencia en clubes de Primera División y actualmente tiene vínculo contractual con Belgrano. Insua, por su parte, continúa ligado a Barracas Central y mantiene una carrera consolidada como entrenador en distintos países.

El caso de Costas presenta características particulares. Tras su reciente desvinculación de Racing, quedó en libertad de acción, aunque su fuerte identificación con la institución de Avellaneda podría dificultar una eventual llegada a Boca.

Gustavo Costas se quedó sin trabajo tras su puesto en Racing. Foto: Archivo Elonce.

También figura Cristian “Kily” González, quien expresó públicamente en distintas oportunidades su deseo de dirigir al club. Su nombre ya había sido evaluado anteriormente por la dirigencia y mantiene un buen vínculo con Riquelme.

Otros nombres y una decisión que no puede esperar

Entre las alternativas ofrecidas aparece Jorge Sampaoli, aunque su identificación con River Plate y algunas diferencias de estilo generan dudas dentro del entorno xeneize.

Alfredo Berti, otro de los candidatos en Boca.

Asimismo, surgió el nombre de Alfredo Berti, aunque su situación presenta dificultades adicionales vinculadas a cuestiones judiciales y contractuales que podrían complicar cualquier negociación.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja contra reloj. Boca necesita definir a su nuevo entrenador antes del reinicio de la pretemporada para comenzar a planificar la segunda parte del año con un proyecto deportivo claro.