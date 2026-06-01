Marcha Ni Una Menos: "Vamos a reclamar para que el Estado se haga cargo"

La marcha Ni Una Menos en Paraná volverá a las calles este 3 de junio, al cumplirse 11 años de la histórica movilización que puso en agenda la violencia de género en Argentina. Organizaciones feministas y de la diversidad convocaron a un paro activo, un ruidazo, una movilización hacia Casa de Gobierno y una asamblea abierta para exigir respuestas concretas del Estado frente a una problemática que continúa registrando cifras alarmantes.

La convocatoria fue presentada por integrantes de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, quienes llamaron a la comunidad a participar de las actividades previstas para la jornada y a manifestarse contra todas las formas de violencia por razones de género.

María Elena Ale, integrante de la organización, sostuvo que la fecha encuentra al movimiento atravesando un contexto complejo. “Son momentos muy difíciles para la sociedad y para nosotras también que hace 11 años que venimos con la Marcha de ‘Ni Una Menos’. Desde el reinicio de la democracia, viendo a nuestras compañeras que estuvieron antes que nosotras reclamando para que se visibilice lo que en su momento era la violencia familiar y ahora la violencia por razones de generó hacia las mujeres, las niñas y diversidades sexuales”.

Once años de reclamos y cifras alarmantes

La referente remarcó que, pese a más de una década de movilizaciones, la problemática continúa vigente y con consecuencias graves para miles de familias en todo el país.

Foto: Elonce.

“En estos 11 años, tenemos que visibilizar más de 3.100 femicidios. Las cifras son desalentadoras porque da cuenta que la problemática sigue sin ser resuelta, pero tenemos la convicción de que si el Estado se retira y se deja en libre albedrío de todos los organismos del Estado –porque acá ha fallado el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el caso de esta chica de 14 años-, pero que también hay una situación de precariedad laboral de la madre, una vulnerabilidad de la familia y todo eso repercute en las condiciones concretas y en las posibilidades de que estas posibilidades se den”, manifestó.

En ese marco, señaló que la movilización buscará interpelar a los distintos poderes del Estado para que asuman responsabilidades frente a una problemática que consideran estructural.

“Vamos a reclamar para que el Estado se haga cargo de una buena vez por todas en todos sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de esta grave problemática. Que se aborde de una manera integral y precisa porque hay leyes que se han conquistado y que no se aplicaron”, exclamó.

Casos recientes y preocupación social

Foto: Elonce.

Durante la entrevista, Ale también hizo referencia a hechos ocurridos recientemente que, según indicó, reflejan la persistencia de situaciones de violencia extrema en distintos puntos del país.

Entre ellos mencionó el caso ocurrido en el departamento Feliciano, donde se investiga una presunta violación grupal a una adolescente, hecho que generó una fuerte repercusión social.

“Acá en Feliciano hubo una violación en grupo a una adolescente y a nosotras nos moviliza muchísimo las situaciones porque sentimos el desborde y el hartazgo de toda la sociedad”, expresó.

La dirigente consideró que existe una demanda creciente de respuestas institucionales y de acciones concretas para prevenir hechos de violencia y garantizar protección a las víctimas.

“Tenemos que luchar entre todas las personas para lograr una sociedad en donde el hacer daño a otra persona no sea una aspiración y no sea encubierta también”, sostuvo.

Foto: Elonce.

Convocatoria a la movilización

La actividad central se desarrollará durante la tarde del 3 de junio. Desde la organización invitaron a la ciudadanía a participar vistiendo prendas negras como símbolo de duelo y adhesión a la lucha contra la violencia de género.

“Estamos convocando a mujeres y varones a vestir de luto el 3 de junio, a expresar su adhesión a esta lucha para destruir esta violencia radical que estamos viviendo. A las 15 horas, invitamos a marchar a concentrarnos en la esquina de Urquiza y Corrientes para marchar en Casa de Gobierno, donde vamos a hacer unas intervenciones”, señaló Ale.

La movilización culminará frente a Casa de Gobierno, donde se realizarán intervenciones artísticas, lecturas de documentos y una asamblea abierta. Los organizadores indicaron que la jornada buscará visibilizar los reclamos históricos del movimiento y renovar el pedido de políticas públicas eficaces para prevenir, asistir y erradicar la violencia por motivos de género.