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Paraná Reclamos vecinales en Paraná

Con el eje en el transporte de colectivos, se realizó otra reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista

El transporte de colectivos en Paraná volvió a ser motivo de reclamos durante una reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Cuestionaron frecuencias, recorridos y la ubicación de las paradas.

1 de Junio de 2026
Kevin Bolzán se hizo presente en la reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista.
Kevin Bolzán se hizo presente en la reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El transporte de colectivos en Paraná volvió a ser motivo de reclamos durante una reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Cuestionaron frecuencias, recorridos y la ubicación de las paradas.

El transporte de colectivos en Paraná fue uno de los principales temas abordados este lunes durante una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, realizada sobre calle Francisco de Bueno. Vecinos de distintos barrios expusieron las dificultades que enfrentan diariamente para movilizarse por la ciudad y reclamaron mejoras en las frecuencias, los recorridos y la ubicación de las paradas.

 

La problemática del servicio urbano de pasajeros continúa generando malestar en diferentes sectores de la capital entrerriana, donde usuarios aseguran que las esperas prolongadas afectan actividades laborales, educativas y personales.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Durante el encuentro, los asistentes coincidieron en señalar que las frecuencias actuales resultan insuficientes y que existen zonas donde los colectivos pasan con intervalos que pueden superar una hora.

 

Reclamos por las frecuencias y los recorridos

 

Una de las voces que se expresó durante la reunión fue Alicia Glauser, quien resumió algunas de las principales inquietudes planteadas por los vecinos.

 

Alicia Glauser estuvo presente. Foto: Elonce.
Alicia Glauser estuvo presente. Foto: Elonce.

 

Está el tema del transporte, donde la queja es la frecuencia, donde pasan cada una o dos horas en ciertos lugares de la ciudad. También las paradas, que paran cada ocho o diez cuadras. Hay un montón de cosas que se dicen del transporte que se pueden mejorar y nosotros estamos tratando de mejorar”, manifestó.

 

Además de los cuestionamientos vinculados a la frecuencia de los servicios, también se plantearon observaciones sobre la distribución de las paradas y los cambios de recorridos implementados en distintos sectores de la ciudad.

 

Los participantes señalaron que algunas modificaciones realizadas en los últimos meses generaron inconvenientes para usuarios que dependen exclusivamente del transporte público para trasladarse.

 

El caso de vecinos de la zona de Almirante Brown y Rondeau

 

Entre los testimonios escuchados durante la asamblea se destacó el de Nancy, vecina de la zona de Almirante Brown y Rondeau, quien relató los inconvenientes que enfrentaron tras la eliminación de una línea que prestaba servicio en el sector.

 

Según explicó, luego de numerosos reclamos lograron que se restableciera una alternativa de transporte, aunque las dificultades continúan debido a la baja frecuencia de circulación.

 

Nancy, vecina de Paran&aacute;, se refiri&oacute; a las demoras del servicio.
Nancy, vecina de Paraná, se refirió a las demoras del servicio.

 

Estuvimos reclamando mucho tiempo hasta que nos volvieron a poner un ramal de otra línea. El problema es que no tiene el recorrido que tenía la línea que nos sacaron en marzo, pero el problema mayor es que la frecuencia es de una hora los días hábiles y de dos horas los sábados y domingos”, afirmó.

 

Los vecinos sostienen que la situación complica especialmente a quienes deben cumplir horarios laborales o asistir a establecimientos educativos, ya que las demoras obligan a planificar los traslados con mucha anticipación.

 

Otros temas abordados por la asamblea

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Además del transporte público, la reunión también permitió abordar otras problemáticas que afectan a distintos sectores de Paraná.

 

Entre los participantes estuvieron representantes de la zona del Volcadero, quienes expusieron distintas inquietudes relacionadas con la realidad que atraviesan los habitantes del lugar.

 

Como resultado del encuentro, integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista anunciaron que visitarán próximamente esa zona para mantener reuniones con vecinos y conocer de primera mano las necesidades planteadas.

 

Asamblea vecinalista: analizan el servicio de colectivos con el Secretario de Movilidad Urbana

Temas:

Asamblea Ciudadana Vecinalista
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