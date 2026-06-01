Emiliano Ramas fue convocado al Panamericano de Natación y busca apoyo para viajar

REDACCIÓN ELONCE
El nadador entrerriano Emiliano Ramas integrará el seleccionado argentino en el Panamericano de Natación de Colombia. Necesita reunir 3.450 dólares para afrontar los costos del viaje.
La convocatoria de Emiliano Ramas al Panamericano de Natación representa uno de los mayores logros deportivos de su joven carrera. Con apenas 17 años, el nadador fue confirmado como integrante del seleccionado argentino que competirá en Colombia y ahora afronta un nuevo desafío: reunir 3.450 dólares para concretar el viaje y representar al país en el certamen continental.
El deportista, que cursa el último año de la escuela secundaria, recibió la noticia con entusiasmo y sorpresa. La convocatoria llegó tras una destacada temporada en las competencias nacionales y lo ubicó entre los mejores exponentes juveniles de la disciplina.
“Es una noticia muy buena para mí y para el club de integrar el equipo del seleccionado para el Panamericano que se va a realizar en Colombia. Es una noticia inesperada, que no teníamos muy en cuenta, pero se dio. Estoy muy feliz y contento con los resultados”, aseguró el joven nadador al referirse a la posibilidad de vestir la camiseta argentina.
Un nuevo desafío internacional
La participación en Colombia significará una nueva experiencia internacional para Ramas, quien ya tuvo la oportunidad de competir fuera del país en 2024. Aquella participación le permitió medir su nivel frente a deportistas de otros países y sumar experiencia en escenarios de alta exigencia.
“Anteriormente ya había ido en 2024 a Bolivia a competir a la Copa Pacífico, donde encontramos nuevos rivales que no veíamos todos los días. Ahora que es más amplio la cantidad de ganadores y de distintos lugares, es más motivador”, expresó.
La convocatoria al Panamericano aparece como un paso importante en su desarrollo deportivo. La competencia reunirá a destacados nadadores de distintos países del continente y representará una oportunidad para seguir creciendo dentro de la natación de alto rendimiento.
El joven deportista destacó además que competir frente a rivales de diferentes escuelas y estilos de entrenamiento permite elevar el nivel y adquirir conocimientos que luego pueden trasladarse a la preparación cotidiana.
Especialista en pruebas de resistencia
Ramas se ha consolidado como fondista, una especialidad que exige una combinación de resistencia física, preparación mental y constancia en los entrenamientos. Desde temprana edad orientó su carrera hacia este tipo de pruebas y actualmente también se destaca en el estilo mariposa.
“Soy fondista, es decir, me dedico a las pruebas de resistencia desde chico. Mariposa es un estilo que me gusta de chico y que de a poco lo hemos ido perfeccionando”, exclamó.
Aunque aún resta la confirmación oficial de las pruebas en las que competirá, adelantó que podría formar parte de las competencias de resistencia en crol y de los 200 metros mariposa, dos disciplinas en las que ha conseguido importantes resultados durante los últimos años.
Detrás de cada logro existe una intensa rutina de entrenamiento, sacrificios personales y el acompañamiento permanente de entrenadores, familiares y compañeros de equipo que han sido fundamentales en su crecimiento deportivo.
Campaña solidaria para cumplir el sueño
La convocatoria al seleccionado argentino llegó acompañada de un desafío económico. Para poder participar en el Panamericano de Natación, Emiliano necesita reunir 3.450 dólares destinados a cubrir los costos del viaje, estadía y participación en el evento.
Por ese motivo, familiares, amigos y allegados impulsan una campaña solidaria para colaborar con el deportista y permitir que pueda representar al país en una de las competencias más importantes de su categoría.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias emi.colombia, una iniciativa que busca reunir los fondos necesarios para que el joven nadador cumpla el sueño de competir en Colombia con los colores de Argentina y continúe construyendo una carrera deportiva que ya comenzó a dar importantes muestras de proyección internacional.