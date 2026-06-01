Marcha Ni Una Menos: convocan a un paro activo y movilización este 3 de junio en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Marcha Ni Una Menos se realizará este 3 de junio en Paraná con un paro activo, ruidazo, movilización hacia Casa de Gobierno y una asamblea abierta para reclamar medidas contra la violencia de género y exigir políticas públicas efectivas.
La ciudad de Paraná se prepara para una nueva edición de la Marcha Ni Una Menos, una jornada de protesta y visibilización impulsada por la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná y diversas organizaciones sociales y feministas. La convocatoria se desarrollará este miércoles 3 de junio bajo la modalidad de paro activo y movilización, con actividades programadas durante toda la jornada.
Para garantizar la participación de toda la ciudadanía, las organizaciones convocantes propusieron vestir prendas negras como símbolo de luto y protesta. El cronograma comenzará a las 10 con un ruidazo y carteleada, una acción que invita a la comunidad a manifestarse desde sus lugares de trabajo, hogares o espacios públicos mediante aplausos, bocinazos y publicaciones en redes sociales.
La jornada continuará a las 15 con la marcha principal, que partirá desde la Plaza 1° de Mayo y avanzará hacia la Casa de Gobierno. Allí, desde las 16, se realizará un acto central y una asamblea abierta donde se leerán documentos elaborados por las organizaciones participantes. Además, compartirán una chocolatada y tortas fritas con quienes acompañen la actividad.
Reclamos y consignas contra la violencia de género
La movilización se desarrollará bajo las consignas “Porque vivas, libres y con derechos nos queremos”, “el Estado es responsable” y “con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos”. Las organizaciones remarcaron la gravedad de la situación actual y sostuvieron que la protesta busca exigir respuestas concretas frente a la violencia machista.
Durante la jornada también se pedirá justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada recientemente en Córdoba, un caso que generó conmoción en todo el país, y por todas las víctimas de violencia de género.
En ese sentido, los colectivos feministas difundieron un dato que consideran alarmante: en Argentina, cada 31 horas un varón se convierte en femicida. Frente a esta realidad, apuntaron contra las instituciones públicas y expresaron en sus comunicados que “los tres poderes son cómplices de los femicidios” y que “¡el Estado es responsable!”.
La convocatoria se replica de manera simultánea en distintos puntos del país. En Entre Ríos, los reclamos también incluyen críticas directas a las políticas impulsadas por el presidente de la Nación y el gobernador provincial. Entre los principales lemas de la jornada figura la frase: “Con Milei y Frigerio no hay Ni Una Menos”, acompañada por el llamado a la movilización colectiva: “¡Los derrotamos en las calles!”.
El origen de Ni Una Menos
La fecha tiene un profundo significado para el movimiento feminista argentino. El 3 de junio recuerda el nacimiento de Ni Una Menos, una expresión colectiva que surgió en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe.
El crimen generó una conmoción social sin precedentes y se convirtió en el detonante para que miles de mujeres y diversidades sexuales se organizaran en todo el país para reclamar el fin de la violencia de género. Desde entonces, la consigna “Ni Una Menos” trascendió las fronteras argentinas y se transformó en una bandera de lucha en toda América Latina.
Por el asesinato de Chiara Páez fue condenado Manuel Mansilla a 21 años de prisión. Ambos habían mantenido una relación de pareja que comenzó en octubre de 2014 y finalizó en febrero de 2015, dos meses antes del femicidio. A once años del surgimiento del movimiento, la Marcha Ni Una Menos vuelve a ocupar las calles para exigir justicia, igualdad y el fortalecimiento de las políticas destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres.