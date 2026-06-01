Se analizaron políticas y desafíos en torno al cuidado de las personas mayores

La jornada, llevada adelante por el Área de Cuidados junto a la Escuela de Formación Profesional N° 230 de UPCN, se realizó en Paraná. El encuentro estuvo centrado en debatir el rol clave que desempeñan las y los cuidadores en la comunidad.
Convocado por el sindicato Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), se desarrolló el conversatorio Políticas Públicas de Cuidado en Argentina y Entre Ríos. El encuentro reunió en Paraná a especialistas y cuidadores de la provincia para reflexionar sobre las acciones de cuidado de las personas mayores.
La jornada, llevada adelante por el Área de Cuidados junto a la Escuela de Formación Profesional N° 230 de UPCN, se realizó en Paraná. El encuentro estuvo centrado en debatir el rol clave que desempeñan las y los cuidadores en la comunidad.
La disertación de Noemí Dalmolín, quien aportó una mirada amplia sobre las consideraciones claves en la agenda de cuidados en Latinoamérica y Argentina, fue parte de la jornada. La actividad también tuvo como invitada a la directora de Personas Mayores de la provincia, Graciela Mántaras, encargada de exponer las líneas de acción y los proyectos destinados a la población mayor en el territorio entrerriano.
Durante su intervención, Mántaras compartió las conclusiones de una investigación propia sobre la gestión de las políticas públicas a través de las distintas áreas que componen la Secretaría de Políticas de Cuidado. En base a este estudio, la funcionaria planteó un análisis profundo sobre la dinámica del Estado y la importancia de trabajar de forma integral en anticipación, lo que implica preparar adecuadamente a la ciudadanía para el pasaje por las distintas etapas de la vida.
Al profundizar sobre los desafíos actuales de la gestión, la funcionaria expuso las diversas líneas y proyectos que se vienen impulsando desde la Secretaría de Políticas de Cuidado, "estamos ante el desafío y el compromiso de pensar programas que miren a las personas en todo su proceso de vida. Por eso creo que es fundamental que sigamos desarrollando políticas públicas que consideren a las personas mayores en su integralidad".
Finalmente, la funcionaria destacó el valor de la formación continua y felicitó el compromiso de quienes asistieron al encuentro para actualizar sus conocimientos en el sector del cuidado. Con una mirada puesta en el futuro, concluyó que la capacitación del recurso humano actual responde a una estrategia de prospectiva dentro de la gestión estatal, asegurando que "cuanta más gente preparada y mejor preparada, tanto mejor; porque hablando de anticipación, los próximos viejos a cuidar somos nosotros".