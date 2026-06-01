Abuso sexual grupal contra una joven en Feliciano: allanaron vivienda y secuestraron celulares

La camioneta secuestrada en La Paz por el caso denunciado en Feliciano.

La investigación por abuso sexual grupal en Feliciano sumó un nuevo avance este domingo, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda vinculada a uno de los cuatro acusados detenidos por el hecho ocurrido el pasado 24 de mayo. Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

El operativo se desarrolló en una casa del barrio Córdoba, propiedad de la madre de uno de los imputados. Los elementos incautados quedaron a disposición de la fiscal María Soledad Bordoy, quien encabeza la pesquisa para esclarecer las circunstancias del presunto abuso sexual denunciado por una joven de 19 años.

Según se informó Tal Cual Chajarí, el análisis del material secuestrado podría aportar pruebas relevantes para reconstruir lo sucedido la noche en que habría ocurrido el hecho investigado.

Uno de los detenidos es efectivo de la Policía.

Prisión preventiva para los acusados

La semana pasada, el juez de Garantías de Feliciano, Emir Gabriel Artero, dispuso la prisión preventiva por 60 días para los cuatro hombres imputados en la causa. Entre ellos se encuentra un efectivo de la Policía de Entre Ríos.

Tras la audiencia judicial, los acusados fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación. Durante la instancia procesal, todos optaron por abstenerse de declarar.

La medida fue adoptada luego de que se analizaran los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, especialmente la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Aunque la fiscal había solicitado una preventiva de 90 días, el magistrado resolvió fijarla en dos meses. Las defensas presentaron recursos de apelación para intentar revertir la decisión judicial.