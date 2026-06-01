WhatsApp lanzó una función para seguir todos los partidos del mundial: cómo funciona

WhatsApp presentó una nueva herramienta destinada a los fanáticos del fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata del Centro de Fútbol 2026, una función que permitirá seguir partidos, resultados y noticias en tiempo real desde la propia aplicación de mensajería.

La plataforma incorporó este espacio dentro del directorio de Canales y la pestaña de Actualizaciones, con el objetivo de concentrar toda la información vinculada al torneo que comenzará el 11 de junio y tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

Según informó la compañía, la nueva herramienta busca ofrecer una experiencia más completa para quienes desean seguir la competencia sin necesidad de salir de la aplicación.

Qué incluye la nueva función

El Centro de Fútbol 2026 ofrecerá cobertura en vivo de los encuentros, con actualizaciones minuto a minuto sobre goles, cambios, incidencias y estadísticas. Además, incluirá noticias oficiales emitidas por selecciones nacionales y organismos vinculados al torneo.

Los usuarios también podrán acceder a contenido exclusivo, como videos, imágenes y análisis compartidos por clubes, periodistas y creadores asociados a la plataforma.

Otra de las características destacadas será la incorporación de comunidades y espacios de intercambio donde los aficionados podrán debatir sobre los partidos y compartir opiniones durante el desarrollo de la competencia.

Despliegue gradual y nuevas herramientas

El acceso al Centro de Fútbol 2026 estará disponible desde la pestaña de Actualizaciones o mediante un banner especial incorporado por WhatsApp. La función comenzó a desplegarse de manera gradual para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android que cuenten con la versión más reciente de la aplicación.

La empresa también anunció mejoras en los Canales, entre ellas la incorporación de la herramienta Canal Estado, que permitirá a administradores compartir publicaciones temporales, como fotografías, videos, textos y mensajes de voz, con una duración de 24 horas.

Estas novedades apuntan a facilitar el acceso a información deportiva verificada y personalizada, permitiendo que cada usuario elija seguir equipos, selecciones, periodistas o comunidades de su interés.

La apuesta por el contenido deportivo

WhatsApp viene fortaleciendo su presencia en el ámbito deportivo mediante acuerdos con clubes y creadores de contenido. Entre ellos se destaca la colaboración con el Arsenal, que utiliza los Canales para difundir material exclusivo y comunicarse con sus seguidores en distintas partes del mundo.

La compañía considera que la integración entre información, contenidos multimedia y conversación en tiempo real representa una de las principales tendencias en las plataformas digitales.

Con el lanzamiento del Centro de Fútbol 2026, WhatsApp busca consolidarse como una fuente de consulta permanente durante la Copa Mundial, ofreciendo noticias, resultados y acceso a comunidades de aficionados desde una única aplicación.