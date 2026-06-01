Gracias al relato de sus hijos, rescataron a una mujer retenida contra su voluntad

Una mujer fue rescatada por efectivos policiales luego de permanecer encerrada contra su voluntad en una vivienda de la localidad de Melchor Romero, en el partido bonaerense de La Plata. El hecho ocurrió este sábado, cuando una denuncia alertó que su pareja le impedía salir del domicilio. El hombre fue detenido y quedó acusado por los delitos de “privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad”.

De acuerdo con la información oficial, personal de la Comisaría Decimocuarta acudió a una vivienda ubicada sobre calle 178, entre 526 y 526 bis, tras recibir un llamado de emergencia. Al llegar, los uniformados encontraron un escenario que evidenciaba una situación de conflicto: pertenencias y muebles de la mujer estaban desparramados en el patio, mientras dos niños permanecían en la vereda llorando y visiblemente alterados.

Según indicaron las fuentes, los menores relataron a los efectivos que su madre estaba encerrada dentro de la casa y que su padre no le permitía salir.

Los agentes intentaron establecer contacto con las personas que se encontraban dentro de la vivienda, aunque en un primer momento no obtuvieron respuesta. Minutos más tarde, un hombre abrió la puerta, pero se interpuso para impedir el ingreso de los policías.

Siempre según el reporte oficial, el sospechoso manifestó de manera terminante que su pareja no saldría de la vivienda. En ese momento, los efectivos comenzaron a escuchar pedidos de auxilio provenientes del interior del inmueble.

Ante la presunta existencia de una persona privada de su libertad, los uniformados ingresaron al domicilio amparados en las facultades previstas por el artículo 222 del Código Procesal Penal. El hombre fue reducido y detenido en el lugar.

El testimonio de la víctima

Tras ser asistida, la mujer declaró ante los investigadores que su pareja había arrojado previamente todas sus pertenencias al patio de la vivienda y luego la mantuvo encerrada durante varios minutos, impidiéndole salir por la fuerza.

La víctima fue contenida por personal policial y quedó a disposición de los organismos competentes para recibir asistencia.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien dispuso actuaciones por “privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad”. El acusado permanecía detenido y sería trasladado a sede judicial para prestar declaración.