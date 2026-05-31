Patentamiento de motos creció 25% interanual en mayo, aunque cayó frente a abril: las más vendidas

Se registraron más de 66 mil unidades en el mes. El acumulado del año supera en más de 43% al 2025, según ACARA.
El mercado de motovehículos en Argentina mostró un fuerte crecimiento interanual durante mayo, aunque no logró sostener el nivel de ventas alcanzado en abril.
Según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el quinto mes del año se patentaron 66.851 motos 0 km, lo que representa un aumento del 25,4% respecto a mayo de 2025.
Sin embargo, en la comparación mensual se registró una caída del 17,8%, ya que en abril se habían vendido 81.373 unidades.
Fuerte crecimiento en el acumulado anual
En lo que va de 2026, el sector acumula 369.468 unidades patentadas, lo que implica un incremento del 43,2% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 258.057 motovehículos.
Estos números reflejan una recuperación sostenida del sector, impulsada por la demanda y el financiamiento en algunos segmentos.
Las marcas líderes del mercado
En cuanto a la participación por marcas, Honda continúa liderando el mercado con 11.908 unidades patentadas en mayo.
Detrás se ubicaron Gilera, con 8.108 unidades, y Keller, que recuperó el tercer lugar con 8.046. Más atrás quedaron Motomel, con 7.747, y Corven, con 6.276, completando el top cinco.
Los modelos más vendidos
El ranking de modelos también mostró cambios importantes respecto a abril. La Keller KN 110-8 se posicionó como la moto más patentada del mes, con 7.006 unidades.
En segundo lugar quedó la Honda Wave 110S, con 6.208, seguida por la Gilera Smash, que había liderado el mes anterior y ahora se ubicó tercera con 5.906 unidades.
Completaron el top cinco la Motomel B110, con 4.328 unidades, y la Corven Energy 110, con 4.084.
El desempeño del sector confirma una tendencia de crecimiento interanual, aunque con variaciones mensuales que reflejan la dinámica del consumo y las condiciones del mercado interno.