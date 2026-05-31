Violento ataque en zona rural de Entre Ríos: un cazador fue apuñalado en el cuello tras una discusión

Un grave episodio de violencia se registró este domingo por la tarde en la zona rural de Rincón de Cinto, donde un hombre resultó herido con un arma blanca en el cuello tras una discusión con otros cazadores.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 en un establecimiento rural ubicado entre Rincón de Cinto y Aldea San Antonio. Según trascendió, la víctima se encontraba cazando cuando se cruzó con tres hombres que realizaban la misma actividad utilizando perros, publicó Radio CristalUrdi.

Qué ocurrió

De acuerdo a su relato, el hombre les habría solicitado que se retiraran del lugar, argumentando que contaba con autorización del encargado del campo “El Ceibo” para cazar allí. La situación fue escalando en tensión hasta derivar en una fuerte discusión.

En ese contexto, uno de los individuos extrajo un arma blanca y, tras amenazarlo, le provocó un profundo corte debajo del mentón. La herida, de aproximadamente 15 centímetros, estuvo muy cerca de afectar la vena yugular, lo que podría haber tenido consecuencias fatales.

Tras la agresión, los tres sujetos se dieron a la fuga. Minutos después, una ambulancia del servicio de salud de Aldea San Antonio llegó al lugar, brindó las primeras atenciones y trasladó al herido al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

La investigación policial

Fuentes policiales indicaron que, pese a la gravedad de la lesión, el hombre —de 42 años— se encuentra fuera de peligro.

En tanto, efectivos policiales de la zona, con apoyo de la Comisaría de Urdinarrain y bajo directivas de la Fiscalía interviniente, desplegaron un operativo para dar con los presuntos agresores, quienes serían oriundos de localidades cercanas, informó Radio CristalUrdi.

La investigación continúa en curso.