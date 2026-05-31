River Plate avanza por Mauro Arambarri y presentó una oferta millonaria

River Plate avanza por Mauro Arambarri y dio un paso concreto en el mercado de pases al presentar una oferta formal para incorporar al mediocampista uruguayo del Getafe de España. Tras concretar la llegada de Nicolás Otamendi, la dirigencia millonaria busca cerrar una nueva incorporación de jerarquía de cara al segundo semestre de 2026.

La propuesta enviada al club español asciende a 3,5 millones de euros más bonos por el 50 por ciento de la ficha que posee el Getafe. Sin embargo, la cifra todavía se encuentra por debajo de las pretensiones iniciales de la institución madrileña, que habría tasado al futbolista en alrededor de seis millones de euros.

A pesar de esa diferencia económica, en Núñez mantienen optimismo respecto de una posible negociación, principalmente porque el propio jugador manifestó su deseo de continuar su carrera en el fútbol argentino y ya tendría un acuerdo de palabra con River.

Un contrato acordado hasta 2030

Según trascendió, Arambarri aceptó las condiciones contractuales ofrecidas por el club de Núñez y estaría dispuesto a firmar un vínculo por tres años y medio, con duración hasta diciembre de 2030.

El volante uruguayo considera que su ciclo en Europa está próximo a concluir después de casi una década en el fútbol español. Su intención de salir del Getafe podría resultar clave para destrabar una negociación que todavía depende de las conversaciones entre las instituciones.

Foto: Infobae.

El mediocampista nacido en Salto, Uruguay, el 30 de septiembre de 1995, acumula una extensa trayectoria en el fútbol europeo. Desde su llegada al Getafe en 2017 disputó 268 partidos oficiales y convirtió 22 goles, transformándose en una de las piezas más importantes del equipo.

La operación presenta algunas complejidades

Uno de los aspectos que podría demorar el cierre de la transferencia es la distribución de los derechos económicos del jugador. Actualmente, el 50 por ciento del pase pertenece al Getafe, mientras que otro 30 por ciento está en manos del club uruguayo Boston River, a través de un grupo empresario.

El 20 por ciento restante corresponde al propio futbolista. Esa parte de la negociación ya estaría encaminada, aunque River deberá continuar dialogando con las otras partes para alcanzar un acuerdo definitivo, publicó Infobae.

Durante la última temporada, Arambarri fue una pieza fundamental en la campaña que permitió al Getafe finalizar en puestos de clasificación para competencias internacionales. Además, logró destacarse por su aporte ofensivo, con 16 goles convertidos en las últimas dos temporadas.

Un pedido específico de Eduardo Coudet

La llegada del uruguayo responde a una necesidad puntual identificada por Eduardo Coudet dentro del plantel. El entrenador considera prioritaria la incorporación de un volante central con características defensivas y experiencia internacional.

Actualmente, el cuerpo técnico cuenta con pocas variantes naturales para ese puesto. Aníbal Moreno y el juvenil Lucas Silva aparecen como las principales opciones, mientras que otros mediocampistas del plantel cumplen funciones más adelantadas dentro del esquema táctico.

Eduardo Coudet quiere ampliar el mediocampo. Foto: Archivo Elonce.

Por ese motivo, el entrenador impulsó la contratación de Arambarri, a quien conoce de su etapa en el fútbol español y considera ideal para aportar equilibrio, recuperación y liderazgo en la mitad de la cancha.

River espera una respuesta

La dirigencia millonaria aguarda ahora una respuesta formal del Getafe, que podría llegar en las próximas 48 horas. Si las negociaciones avanzan favorablemente, el club buscará acelerar los trámites administrativos y médicos para incorporar al futbolista antes del inicio de la pretemporada.

El objetivo es que Arambarri pueda sumarse al grupo que viajará a Alicante, España, donde River realizará la preparación para afrontar la segunda parte de la temporada.

Mientras tanto, el mercado de pases continúa activo en Núñez. Tras la incorporación de Nicolás Otamendi, la posible llegada del experimentado mediocampista uruguayo aparece como una de las grandes prioridades para reforzar el equipo que dirige Eduardo Coudet.