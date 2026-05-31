"Fuimos superiores", afirmaron jugadores de Patronato tras el empate con Tristán Suárez

Patronato empató con Tristán Suárez 1 a 1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional y, más allá del análisis futbolístico del encuentro, las declaraciones posteriores dejaron un mensaje claro: el plantel considera que necesita refuerzos para afrontar la segunda parte del campeonato. El capitán Alan Sosa fue el más contundente al referirse a la situación del equipo, marcado por las lesiones y un plantel reducido.

El conjunto rojinegro mostró una imagen más ambiciosa que en presentaciones anteriores, dominó largos pasajes del encuentro y generó situaciones para quedarse con los tres puntos. Sin embargo, volvió a resignar unidades en condición de local y se quedó con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante para acercarse a los puestos de Reducido.

Luego del partido, varios futbolistas dialogaron con Elonce y coincidieron en que Patronato fue superior a su rival, aunque también reconocieron que la falta de efectividad terminó condicionando el resultado final.

El pedido de refuerzos de Alan Sosa

El capitán rojinegro no ocultó su preocupación por el presente del plantel y fue directo al señalar las dificultades que atraviesa el equipo debido a la cantidad de lesionados.

“Nos metimos en la cabeza sumar todo lo que podamos, pero hay una realidad que es que necesitamos gente y necesitamos que vengan refuerzos porque no nos va a dar para mucho más. Tenemos muchos lesionados y es difícil cuando se lesionan tantos. Ahora creo que se lesionó otro compañero y ante un plantel tan corto como el que tenemos, hay que acudir a los pibes”, sostuvo.

Las palabras del arquero reflejaron una situación que se repitió durante gran parte de la primera rueda. Patronato sufrió varias bajas por lesión y debió recurrir en reiteradas oportunidades a futbolistas juveniles para completar convocatorias y cubrir puestos específicos dentro del equipo.

Sosa también fue consultado sobre las aspiraciones deportivas del club para el cierre de la temporada y dejó en claro cuál es el objetivo principal. “Lo ideal sería terminar en el Reducido, pero insisto que necesitamos otros refuerzos que vengan y nos ayuden”, afirmó.

Críticas y expectativas para la segunda rueda

El capitán fue incluso más allá al referirse a la necesidad de incorporaciones para el próximo mercado de pases. “Los responsables de esa área se tendrán que hacer cargo y traer la gente que ellos crean necesaria para la segunda rueda. Insisto que el plantel es corto y con lesionados se hace difícil”, remarcó.

Respecto al desarrollo del encuentro, Sosa analizó el planteo de Tristán Suárez y explicó por qué resultó tan complejo vulnerar la defensa visitante. “Es un técnico que se tira muy atrás, que se cierra mucho y sabe cómo sacar puntos. Inclusive después del gol de ellos no me atacaron más. Intentamos hasta lo último”.

Alan Sosa. Foto: Elonce.

Además, destacó el protagonismo que asumió Patronato durante gran parte del compromiso. “Tuvimos la pelota todo el partido, pero ante un rival que se cierra muy atrás se hace muy difícil”, aseguró.

La autocrítica por el empate

El experimentado futbolista también reconoció errores en la jugada que derivó en el tanto de Tristán Suárez y asumió parte de la responsabilidad. “Estuvimos mal parados. Tengo un poco de responsabilidad, tengo que ir un poco más hacia adelante y no darle tanto espacio al delantero. Esperé todo lo que podía esperar para que un central venga y se la pueda robar”, explicó.

Pese a la frustración por el resultado, valoró la reacción del equipo y la actitud mostrada durante el complemento. “El plantel puertas para adentro está bien porque sabe que lo dio todo, pero nos hace falta (refuerzos)”, reiteró.

También consideró que el equipo mostró una versión más agresiva y protagonista. “Se vio un Patronato mucho más protagonista”, expresó, al tiempo que destacó que en la segunda mitad “el equipo mostró carácter”.

La mirada de Barolín y Bravo

Otro de los que dejó su análisis fue Joaquín Barolín, quien consideró que Patronato mereció quedarse con la victoria. “Creo que merecimos ganar el partido, lo buscamos todo el partido. Más allá del resultado, hicimos un gran partido”, manifestó.

Joaquín Barolín. Foto: Elonce.

El atacante destacó además la identidad de juego que intenta sostener el equipo. “Tenemos una idea de juego y había que presionar alto, como venimos haciendo y Reynaga lo hizo bien, hizo el penal”, puntualizó.

Barolín también remarcó las dificultades propias de la categoría. “Fue un partido trabado como siempre, como son los partidos de Primera Nacional. Nosotros de local tenemos que dar el plus y haber ganado el partido”, sostuvo.

Coincidencia en el análisis

Foto: Elonce.

Federico Bravo coincidió con la visión de sus compañeros y entendió que el resultado no reflejó lo ocurrido en el campo de juego. “Hemos hecho un buen partido y ellos solo han llegado una sola vez al arco. Fuimos superiores, sobre todo en el segundo tiempo. Fuimos un equipo que fue a buscarlo con muchas ganas. Nos faltó la última puntada”, analizó.

Para el mediocampista, el rendimiento colectivo dejó aspectos positivos pese al empate. “Fuimos superiores ante un equipo que viene bien arriba y trabajaremos para ganar el próximo fin de semana y empezar a mirar la tabla de otra forma”, afirmó.

Alejo Miró y su mirada del partido. Foto: Elonce.

Por su parte, Alejo Miró destacó el crecimiento que viene mostrando el grupo. “Creo que fue un partido muy trabado. En el segundo tiempo pudimos tener más chances que en el primero y no pudimos sacar las chances que tuvimos”. Además, señaló: “Me vengo sintiendo muy bien con mi rendimiento y con el grupo también, que cada vez se está consolidando más”.