 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Primera Nacional

Patronato empató con Tristán Suárez y acumula cuatro partidos sin derrotas en el Grella

El elenco paranaense sacó un meritorio empate 1 a 1 contra Tristán Suárez, uno de los mejores equipos de la Zona B de la Primera Nacional. Renzo Reynaga hizo el tanto del local de penal.

31 de Mayo de 2026
Patronato busca ganar de local.
Patronato busca ganar de local. Foto: Patronato.

REDACCIÓN ELONCE

El elenco paranaense sacó un meritorio empate 1 a 1 contra Tristán Suárez, uno de los mejores equipos de la Zona B de la Primera Nacional. Renzo Reynaga hizo el tanto del local de penal.

Patronato consiguió un empate 1 a 1 frente a Tristán Suárez e hilvanó su cuarto partido sin derrotas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Fue en el marco de la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional.

 

Patronato empató 1 a 1 con Tristán Suárez en el Grella: el resumen y los goles

 

 

El elenco de Paraná consiguió empatar el partido en el cierre de la primera mitad gracias a una gran ejecución de Renzo Reynaga desde el punto penal, que sumó su segundo tanto en el torneo. Para la visita había adelantado Maximiliano Álvarez.

 

Con este resultado, Patronato llegó a 18 puntos y se encuentra duodécimo en la tabla de posiciones. Se encuentra a tan solo dos de la zona del Reducido. En la próxima fecha, visitará a Agropecuarios de Carlos Casares.

 

Foto: Prensa Patronato.
Foto: Prensa Patronato.

 

 

El resumen del partido

 

En los primeros cinco minutos de juego, la visita se mostró más atenta en defensa y ganó metros. La primera acción de riesgo en la zona de Alan Sosa fue con una mala salida del arquero, que afortunadamente no terminó en gol.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

A los siete minutos, Valentín Pereyra tuvo la primera acción de riesgo a favor del elenco de Paraná, pero falló en su intento al pegarle y la pelota se alejó del área del arquero de Tristán Suárez.

 

Impreciso Patronato en los pases, pese a haber ganado más terreno en la cancha. Por el momento, continúa sin goles en el Grella tras los primeros 15 minutos.

 

Patronato fue sorprendido a los 21 minutos y recibió el gol de contraataque. Tras un pase largo, Álvarez definió cruzado y puso 1-0 sobre Patronato.

 

A los 38 minutos, llegó el penal para Patronato. Nicolás del Priore intentó hacer una chilena y le pegó en la cara a Juan Salas. Renzo Reynaga se hizo cargo de la pena máxima y estampó el 1 a 1.

 

Foto: Prensa Patronato.
Foto: Prensa Patronato.

 

 

Primeros minutos con preocupación para Patronato, que si no fuera por posición adelantada, hubiera tenido ocasiones de riesgo la visita.

 

Pasó el primer cuarto de hora y, por el momento, la igualdad entre ambos equipos no se rompe.

 

A los 18 minutos, una gran jugada de Patronato casi le permite ponerse por arriba en el marcador. Pelotazo largo de Alan Sosa para Juan Salas, que se la pasó de taco a Joaquín Barolín, quien se la devolvió al mediocampista derecho. Salas tiró el centro al segundo palo y Reynaga por poco no llegó al gol.

 

A los 21 minutos, tras el cambio de Reynaga por Tomás Attis, Valentín Pereyra remato de tiro libre y se fue apenas afuera.

 

Foto: Prensa Patronato.
Foto: Prensa Patronato.

 

 

A los 29 del complemento, Gabriel Díaz realizó un recorte clave para evitar que Berrondo quede mano a mano con el arquero Alan Sosa.

 

Ya a los 34 minutos, una serie de rebotes le terminó quedando a Joaquín Barolín, que estampaba el 2-1. Sin embargo, el asistente levantó el banderín y lo anuló por posición adelantada.

 

En los minutos finales, Patronato no consiguió remontar el juego y sacó un empate.

Temas:

Patronato Tristan Suarez Primera Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso