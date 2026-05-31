Cuándo comenzarán a cobrar el ingreso a Europa y cuánto costará

El ETIAS será obligatorio para ingresar a la mayoría de los países europeos. La Unión Europea analiza implementarlo de forma gradual desde 2026 y la tasa ascenderá a 20 euros.
ETIAS será el nuevo requisito que deberán cumplir millones de viajeros para ingresar a Europa en los próximos años. Aunque su puesta en marcha sufrió múltiples demoras por cuestiones técnicas y operativas, la Unión Europea avanzó con un cronograma preliminar que establece cuándo comenzará a funcionar el sistema y cuánto costará la autorización electrónica de viaje.
La medida afectará a ciudadanos de países que actualmente no necesitan visa para ingresar al espacio europeo, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y el Reino Unido.
Según el calendario difundido en el ámbito de la aeronavegación comercial, la implementación comenzaría en octubre de 2026 con una etapa voluntaria. Durante ese período, los viajeros podrán tramitar la autorización sin que resulte obligatoria para el ingreso.
Implementación gradual hasta 2027
La fase de adaptación se extendería hasta abril de 2027. A partir de entonces comenzará un período de transición en el que los turistas que no posean la autorización digital podrán ingresar al territorio europeo por una única vez.
Sin embargo, esa flexibilidad tendrá fecha de vencimiento. El esquema previsto establece que entre abril y octubre de 2027 los viajeros sin ETIAS podrán acceder únicamente en su primer ingreso. Para una segunda visita, el permiso será indispensable.
Finalmente, desde octubre de 2027 la autorización electrónica se transformará en un requisito obligatorio para todos los pasajeros con pasaportes de países alcanzados por el programa que pretendan ingresar a cualquiera de los estados adheridos.
Cuánto costará ingresar a Europa
Uno de los aspectos que más atención generó entre los viajeros fue el costo del trámite. Inicialmente, el proyecto contemplaba una tasa de siete euros, pero la Comisión Europea confirmó una actualización significativa del valor.
De acuerdo con las últimas estimaciones, el ETIAS tendrá un costo de 20 euros por persona. Desde Bruselas argumentaron que la suba responde a la necesidad de actualizar el importe según la inflación internacional, afrontar los costos tecnológicos del sistema y equipararlo con mecanismos similares que ya funcionan en otros países.
El nuevo permiso será obligatorio para ingresar a 30 países europeos. Entre ellos se encuentran casi todos los integrantes de la Unión Europea, con excepción de Irlanda, además de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.
Quiénes no deberán pagar la tasa
El reglamento contempla algunas excepciones para el pago de la autorización. Los menores de 18 años y los mayores de 70 estarán exentos del arancel de 20 euros.
También podrán acceder al beneficio quienes acrediten vínculos familiares directos con ciudadanos o residentes de alguno de los países de la Unión Europea incluidos en el sistema.
Las autoridades europeas remarcaron que el ETIAS no constituye una visa tradicional, sino una autorización electrónica de viaje destinada a reforzar los controles fronterizos y mejorar los mecanismos de seguridad migratoria.
Cómo se realizará el trámite
La gestión será completamente digital y podrá realizarse exclusivamente a través del portal oficial de la Unión Europea o mediante una aplicación móvil específica. No será necesario concurrir a consulados ni realizar trámites presenciales.
La mayoría de las solicitudes serán procesadas automáticamente y recibirán respuesta en pocos minutos. Sin embargo, cuando existan inconsistencias o sea necesario realizar verificaciones adicionales, el análisis podría extenderse entre cuatro y treinta días.
Una vez aprobado, el permiso tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte asociado. Además, permitirá permanecer hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días en los países habilitados. Las autoridades recomendaron verificar cuidadosamente los datos cargados en el formulario, ya que cualquier error en la información vinculada al pasaporte podría derivar en la denegación del embarque o del ingreso al territorio europeo.