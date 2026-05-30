Ébola en Brasil: investigan un caso sospechoso en un viajero procedente del Congo

La preocupación por un posible caso de Ébola en Brasil encendió las alertas sanitarias este sábado luego de que las autoridades del estado de São Paulo informaran la investigación de un hombre que regresó recientemente de un viaje a la República Democrática del Congo (RDC) y presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

Según informó la Secretaría de Salud de São Paulo mediante un comunicado oficial, el paciente desarrolló un cuadro febril y fue trasladado al Instituto de Infectología Emilio Ribas, donde permanece internado en un área de aislamiento mientras se realizan los análisis correspondientes para determinar si efectivamente contrajo el virus.

Las autoridades aclararon que hasta el momento no existe una confirmación laboratorial del diagnóstico. Sin embargo, decidieron activar de manera inmediata todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones con el objetivo de prevenir cualquier eventual riesgo sanitario.

Activan protocolos preventivos en São Paulo

La integrante de la Coordinación de Control de Enfermedades del estado, Regiane de Paula, explicó que la decisión se tomó de manera preventiva debido al antecedente reciente de viaje a una región afectada por el brote.

"El procedimiento incluye aislamiento, notificación inmediata, investigación laboratorial y monitoreo", detalló la funcionaria sanitaria.

Desde la Secretaría de Salud paulista señalaron además que el riesgo de propagación dentro de Brasil es considerado muy bajo. Entre los argumentos mencionados figuran la ausencia de transmisión autóctona en el país y la inexistencia de vuelos directos entre Brasil y las zonas afectadas por la enfermedad en África.

Recomendaciones para el sistema sanitario

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomendaron a hospitales y centros de salud de todo el país reforzar la vigilancia epidemiológica sobre personas que hayan regresado recientemente de la República Democrática del Congo y presenten síntomas como fiebre u otros compatibles con el virus.

La medida se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la evolución del brote registrado en territorio congoleño. En sus informes más recientes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo de la epidemia de ébola en ese país africano.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió sobre la velocidad de propagación de la enfermedad. "Actualmente estamos revisando nuestra evaluación de riesgos para calificarlo de muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel mundial", afirmó.

La situación epidemiológica en África

De acuerdo con los últimos datos difundidos por la OMS, los casos sospechosos registrados en la República Democrática del Congo ascienden a 906, mientras que se han confirmado 223 fallecimientos vinculados al brote.

En paralelo, la comunidad científica continúa trabajando en nuevas herramientas para contener la expansión del virus. La científica jefe de la OMS, Sylvie Briand, informó sobre los avances en la utilización de un antiviral denominado Obeldesivir.

"Esto evitaría que dichos contactos (en caso de haber sido infectados por el virus) desarrollen la enfermedad", explicó la especialista al referirse al potencial uso preventivo del medicamento en personas que hayan estado en contacto estrecho con pacientes infectados.

Por el momento, las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando la evolución del brote mientras avanzan las investigaciones y estrategias de contención. Aunque existen tratamientos experimentales y medidas de prevención, actualmente no hay una vacuna autorizada de manera general para combatir esta nueva situación epidemiológica.