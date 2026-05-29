Descartaron un caso de ébola en un puerto de Santa Fe tras una fuerte alerta sanitaria

Una situación de fuerte preocupación sanitaria se vivió en el puerto santafesino de San Lorenzo después de que un tripulante de un buque extranjero presentara síntomas compatibles con enfermedades infecciosas y activara un protocolo preventivo por sospecha de ébola.

El operativo comenzó durante la madrugada del miércoles, cuando el capitán de la embarcación notificó que uno de los trabajadores presentaba fiebre, lesiones cutáneas, vómitos, dolor muscular y tos mientras el barco se preparaba para ingresar a la terminal portuaria de Vicentín.

Ante la vigencia de la emergencia sanitaria internacional vinculada al brote de ébola en la República Democrática del Congo, intervino personal de Sanidad de Fronteras junto a autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

El tripulante quedó aislado en el barco

Según trascendió, el buque había arribado previamente al puerto de La Plata y continuó luego su recorrido hacia Santa Fe.

Sin embargo, durante la navegación el joven tripulante, presuntamente de nacionalidad egipcia, comenzó a presentar síntomas que encendieron las alarmas sanitarias.

Un médico y un inspector subieron a la embarcación para evaluar el cuadro clínico y, aunque inicialmente se sospechó de una posible enfermedad viral grave como ébola, los primeros estudios indicaban un diagnóstico presuntivo de herpes zóster.

Mientras avanzaban los controles, el trabajador permaneció aislado dentro del barco y las autoridades dispusieron restricciones para impedir el ingreso o salida de personas de la embarcación.

Puerto de San Lorenzo.

El operativo paralizó la actividad portuaria

El despliegue sanitario alteró la actividad habitual del complejo portuario de San Lorenzo y generó un importante operativo preventivo.

Además de evaluar al paciente, las autoridades revisaron el estado de salud del resto de la tripulación para descartar nuevos casos compatibles con enfermedades transmisibles.

Posteriormente, y debido a que la fiebre no cedía y aparecieron signos de deshidratación, el tripulante fue trasladado a un centro médico privado bajo estrictas medidas preventivas.

Finalmente descartaron un caso de ébola

Después de 36 horas de alerta sanitaria, el Ministerio de Salud confirmó que los análisis descartaron la presencia de ébola. Según informaron oficialmente, los estudios determinaron que el tripulante padecía herpes zóster y no una enfermedad de alta transmisibilidad.

Tras conocerse el resultado, las autoridades levantaron la restricción preventiva sobre el buque y se reanudaron normalmente las tareas de carga y descarga en el puerto santafesino.

El joven continúa internado y permanece estable, según indicaron desde el Ministerio de Salud de Santa Fe.