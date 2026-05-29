Paraná es sede de la Expo Logística: capacitación, muestra comercial y networking

El evento inédito en la región reúne este fin de semana a empresas, profesionales y referentes del sector logístico. Será del 29 al 31 de mayo, de 10 a 20, en la Sala Mayo. Es organizada de forma conjunta entre el sector privado y el Municipio de Paraná.
Paraná es sede de la Expo Logística, un evento inédito en la región reúne este fin de semana a empresas, profesionales y referentes del sector logístico, y es organizado de forma conjunta entre el sector privado y el Municipio de Paraná.
El evento, que se desarrolla del 29 al 31 de mayo, de 10 a 20, en la Sala Mayo, busca posicionar a la capital entrerriana como un nodo estratégico de la logística regional, abordando temáticas que van desde la distribución y el almacenamiento hasta el comercio exterior, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas al sector.
El coordinador general de Nuevo Milenio y organizador del evento por parte del sector privado, Danilo Gómez , valoró el respaldo institucional recibido: "estamos muy agradecidos con el Municipio de Paraná que nos permite concretar la expo que tendrá capacitación y profesionales que se encargarán del dictado de cursos”.
El subsecretario de Producción del Municipio de Paraná, Oscar Bustamante, destacó la relevancia del evento para el desarrollo económico local. "Es una oportunidad para seguir mostrando a Paraná como una ciudad con capacidad de generar espacios de valor para el sector productivo", señaló el funcionario.
Expo Logística estructura sus tres días con ejes temáticos diferenciados. El viernes 30 estará dedicado a la apertura e intensivo académico, con una agenda que se extenderá hasta las 17 horas, incluyendo conferencias sobre análisis de costos logísticos a cargo de Emilio Felcman -director de Estudios Económicos de FADEEAC-CETACER-; una presentación sobre proyección internacional de Entre Ríos a cargo de Aquiles Arús; una charla sobre seguridad vial y alcohol cero de la Policía de Entre Ríos, y el Ciclo “UTN de Gestión y Eficiencia Pymes” dictado por el Miguel Notta.
El sábado 31 girará en torno a la innovación y certificación, con contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a logística y agro, marketing digital, digitalización y trazabilidad. A las 13 horas se abordará el tema de importaciones y logística mundial, seguido por los módulos técnicos finales del Ciclo UTN sobre sistemas de control, RFID y precisión operativa.
La jornada culminará con una ceremonia de cierre académico y entrega de certificados, y a las 18:30 comenzará un espacio de networking con recorrido de stands, showroom de vehículos y tecnología.
El cursado de las capacitaciones es arancelado y cuenta con certificación, y el recorrido por los stands de la exposición es de entrada libre y gratuita.