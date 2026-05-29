Histórica metalúrgica de Paraná analiza una alternativa para evitar el cierre: “Me gustaría que florezca”, sostuvo Menghi

La histórica metalúrgica Menghi SRL, ubicada sobre calle Almirante Brown de Paraná, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. Tras décadas de actividad ininterrumpida, sus propietarios habían tomado la decisión de cerrar las puertas de la empresa debido a la caída de las ventas y el complejo contexto económico. Sin embargo, en las últimas horas surgió una posibilidad que podría garantizar la continuidad de la firma.

José Menghi, uno de los propietarios de la empresa familiar, explicó a Elonce que la situación se fue agravando durante los últimos años y que la caída de la actividad comenzó a profundizarse desde la pandemia. “Somos cuatro hermanos responsables de una empresa que está hace más de 50 años. Hemos pasado por todas las crisis, como el corralito, los federales, la pandemia, pero hoy se nos hace muy difícil seguir”, relató.

Según indicó, él es el menor de los cuatro hermanos y ya se encuentra cerca de los 70 años. "Ya estamos cansados", confesó. En ese sentido, habían decidido poner fin a la actividad, indemnizando al personal como corresponde. “Estamos sobrellevando la situación, somos muy prolijos con lo nuestro, no le debemos a nadie y pensábamos que era ya demasiado, o sea, no podemos seguir remando ya con esta situación porque se nos hace muy difícil y por eso habíamos decidido cerrar", contó Menghi en diálogo con Elonce.

Sin embargo, uno de sus hijos evalúa asumir la conducción de la empresa y continuar con el emprendimiento. "Por supuesto que si él continúa con la empresa, va a tener siempre nuestro apoyo y vamos a estar nosotros atrás. Así que eso nos alegra mucho", reafirmó.

“Nuestros clientes son herreros y gente de campo, pero vamos a ver qué pasa ahora si se abre esa posibilidad de que se pueda continuar con la generación”, esperanzó.

Ventas en caída y construcción paralizada

“Venimos luchando desde la pandemia, desde que fueron bajando las ventas y terminando de a poco el stock, porque para mantener la empresa teníamos que disponer de otros recursos que teníamos y se llegó hasta este momento. Hasta aquí aguantamos y no queríamos seguir perdiendo más y decidimos cerrar”, reconoció.

Menghi señaló que la empresa sufrió una disminución cercana al 50% en sus ventas respecto de períodos anteriores, una situación que atribuyó principalmente a la pérdida del poder adquisitivo y a la fuerte retracción de la construcción.

Metalúrgica analiza cerrar tras una fuerte caída de ventas, pero surgió una alternativa

“Hoy la gente prioriza la comida. Las tarjetas de crédito están al rojo vivo y la construcción está prácticamente parada. Nosotros dependemos mucho de ese sector porque vendemos hierro para techos, rejas, portones y estructuras”, explicó.

Además, sostuvo que la volatilidad cambiaria también afecta la operatoria comercial, debido a que el valor del hierro está directamente vinculado a la cotización del dólar oficial.

“Los márgenes son muy pequeños. Si comprás mercadería y al poco tiempo baja el dólar, ya arrancás perdiendo”, señaló.

“Crisis hubo siempre, con todos los gobiernos, pero antes era cíclico porque la situación duraba 10 años y se volvía a recuperar, pero ahora no, ahora se han prolongado los tiempos”, lamentó.

La esperanza de una nueva generación

La empresa cuenta con trabajadores que acumulan más de tres décadas de antigüedad, por lo que la incertidumbre también impactó en el personal. “Hay empleados que tienen más de 30 años con nosotros y están preocupados por la posibilidad de quedarse sin trabajo”, comentó Menghi.

“Nosotros tenemos un trato distinto con los clientes. Ayer, por ejemplo, cuando salió la nota sobre el cierre, me llamaron infinidad de clientes lamentándose y solidarizándose con nosotros, pero vamos a ver a ver qué pasa”, estimó.

José Menghi (foto Elonce)

Pese a la compleja situación, el empresario se mostró esperanzado con la alternativa que apareció en las últimas horas. “Ojalá se pueda dar. Sería la segunda generación de la familia al frente de la empresa y tendría todo nuestro apoyo”, afirmó.

Tras más de cinco décadas de trabajo, Menghi reconoció que la posibilidad de cerrar le genera “tristeza y angustia”, aunque también manifestó su deseo de que la firma continúe creciendo. “Me gustaría que florezca. Creo que tiene posibilidades de recuperarse si se logra inyectar mercadería, pero por supuesto que se necesita efectivo”, concluyó.