Caso Agostina: surgen nuevas pistas y crecen las contradicciones en la investigación

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba, continúa sin resultados concretos mientras la investigación judicial suma nuevas evidencias, declaraciones contrapuestas y distintas hipótesis sobre lo ocurrido la noche del sábado en que fue vista por última vez.

La causa es encabezada por el fiscal Raúl Garzón y permanece bajo secreto de sumario. Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, señalado por los investigadores como la última persona que tuvo contacto con la adolescente.

La desaparición de Agostina mantiene en vilo a familiares, amigos y autoridades, mientras se multiplican los operativos y allanamientos para intentar determinar su paradero.

Declaraciones enfrentadas

Este jueves, Barrelier declaró durante más de dos horas ante la fiscalía y rechazó las acusaciones en su contra.

Según informó su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, el acusado negó que Agostina haya ingresado a su vivienda y sostuvo que la menor que aparece en un video difundido recientemente corresponde en realidad a su hija de 11 años.

De acuerdo con esa versión, la adolescente nunca entró a la propiedad y posteriormente se habría dirigido a encontrarse con otro joven, publicó Infobae.

Barrelier, único detenido por la desaparición de Agostina

Durante la indagatoria, Barrelier negó haber ocultado que había estado con la adolescente y rechazó haberle mentido a Melisa Heredia, la madre de Agostina. Según su defensor, presentó capturas de pantalla de conversaciones mantenidas con la mujer durante la madrugada del domingo, en las que le explicó que la menor le había pedido ayuda para encontrarse con un amigo y que él no pudo trasladarla porque no tenía movilidad.

Más tarde, cuando la madre volvió a consultarle, alrededor de las 5 del domingo, le contó que la vio subirse a un auto rojo. Pero eso no fue todo: Barrelier también aportó el nombre del chico al que, según él, Agostina fue a ver y mencionó que no lo conoce personalmente. Además, dijo que no vio al conductor del supuesto vehículo.

¿Por qué no le dijo todo esto a la madre desde un comienzo? Si bien señaló que fue un error de su cliente, Sánchez del Bianco explicó que Barrelier no lo hizo porque había entendido que la madre estaba al tanto de que Agostina iba a juntarse con ese chico y que “la circunstancia no le resultó extraña”.

Ante una consulta de la fiscalía sobre el paradero de Agostina, el detenido dijo que cree que la adolescente “se escapó con un noviecito” y aseguró que no sería la primera vez que tomaba una decisión de ese tipo.

Melisa Heredia, madre de Agostina

Sin embargo, la familia de Agostina sostiene exactamente lo contrario. El abuelo de la adolescente aseguró que reconoce a su nieta en las imágenes de las cámaras de seguridad y afirmó que el sospechoso “miente para cubrirse”.

Además, los familiares consideran que podrían existir otras personas involucradas en la desaparición.

El dato de los teléfonos y los llamados anónimos

Uno de los elementos que analiza la fiscalía son los registros de antenas de telefonía celular.

Según la querella, la señal del teléfono de Agostina ubicaría el dispositivo en inmediaciones de la vivienda de Barrelier durante aproximadamente tres horas.

Posteriormente, el celular dejó de emitir actividad.

Ese dato es considerado clave para reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición.

En paralelo, la madre de la joven aportó nueva información a la Justicia luego de recibir llamadas anónimas con supuestos datos relacionados con la investigación.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que toda la información recibida fue puesta inmediatamente a disposición de los investigadores, aunque evitó revelar detalles para no afectar el avance de la causa.

Hipótesis descartadas y expectativa de la familia

Tanto la defensa del detenido como los representantes legales de la familia coincidieron en descartar un posible móvil económico detrás de la desaparición.

Según trascendió, no existen conflictos patrimoniales, deudas ni disputas financieras que permitan sostener esa línea investigativa.

Por su parte, Elizabeth, abuela de Agostina, manifestó su esperanza de que la adolescente continúe con vida y pueda ser localizada en los próximos días. “Hay elementos para sostener que Agostina está viva y que la van a encontrar”, expresó.

La mujer también cuestionó la lentitud con la que, a su entender, se activó la búsqueda durante las primeras horas posteriores a la desaparición.

Mientras tanto, Barrelier permanece alojado en el penal de Bouwer. La fiscalía dispone de un plazo de diez días para resolver si solicita su prisión preventiva, mientras continúa la búsqueda de la adolescente y el análisis de las pruebas recolectadas.