Quién es el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba, tuvo un avance clave con la detención de Claudio Gabriel Barrelier, señalado por la fiscalía como la última persona que habría estado con la menor antes de perderse todo contacto con ella.

El sospechoso tiene 33 años y se desempeña como empleado contratado de la Municipalidad de Córdoba en el área de Tránsito. Según trascendió, también figura vinculado laboralmente a la empresa Squad Security, que presta servicios al municipio cordobés, publicó Infobae.

La detención fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la causa y dispuso además 19 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad para intentar reconstruir qué ocurrió con la adolescente desaparecida desde el sábado por la noche.

La hipótesis que investiga la fiscalía

De acuerdo con la investigación, Agostina salió de la vivienda de su madre, en barrio General Mosconi, alrededor de las 22.30 del sábado y tomó un remís hacia la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.

El conductor del vehículo declaró que allí la esperaba un hombre de unos 30 años, identificado luego como Barrelier, quien habría abonado el viaje. Las cámaras de seguridad registraron a ambos caminando juntos tras el descenso de la menor del remís.

Para los investigadores, ese registro resulta determinante porque contradice parcialmente la versión brindada por el sospechoso, quien aseguró que la adolescente luego subió a un Volkswagen Gol rojo y se retiró con otra persona.

La fiscalía intenta establecer ahora qué ocurrió después de ese encuentro y si existió un eventual traslado hacia otro lugar.

Allanamientos y antecedentes

Durante la tarde del miércoles, personal policial allanó la vivienda de Barrelier, donde reside junto a su pareja e hija. En el operativo se secuestraron prendas de vestir y otros elementos que serán sometidos a pericias científicas.

Fuentes judiciales indicaron además que el detenido posee antecedentes por una denuncia vinculada a violencia de género, aunque no registra condenas.

Mientras tanto, el abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco, contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente. Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto. En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

La búsqueda de Agostina

La desaparición de Agostina Vega generó una fuerte conmoción en Córdoba y derivó en la activación del Alerta Sofía.

La familia de la menor realizó marchas y reclamos públicos para exigir avances en la investigación y denunció demoras en la toma de declaraciones y recolección de pruebas.

En las últimas horas, la abuela de la adolescente reveló que Agostina había enviado un mensaje de audio a una amiga en el que mencionaba que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su madre, situación que fortaleció la sospecha de que podría haber sido engañada.

Al momento de desaparecer, la adolescente vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al teléfono 3515192014, perteneciente a Gabriel Vega, padre de la joven.