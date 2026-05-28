Dictaminaron que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven y la familia recibirá millonaria indemnización

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió que la muerte de una joven de 24 años estuvo vinculada a los efectos adversos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y ordenó al Estado nacional avanzar con una indemnización millonaria para la familia.

El fallo judicial se conoció casi cinco años después del fallecimiento de Melín Agustina Sartori, ocurrido el 29 de julio de 2021 en Córdoba. Según determinó la Sala A de la Cámara Federal, la joven murió a raíz de una trombosis con trombocitopenia provocada por la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa.

La resolución benefició a María Virginia Ruiz, madre de la víctima, y estableció que el Ministerio de Salud de la Nación deberá abonar una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, cifra que rondaría los 95 millones de pesos.

Qué sostuvo el fallo judicial

La sentencia llevó las firmas de los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos. En el texto, los magistrados señalaron: "En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento (la muerte de Sartori) se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V".

Además, ordenaron “disponer que el Ministerio de Salud de la Nación culmine en el plazo de 30 días las etapas pendientes del trámite previsto en el punto 5 y 6 del Anexo de la Resolución Conjunta 7/2022”. La medida buscó permitir que la familia acceda al cobro de la indemnización correspondiente.

Martín Barbará, abogado de la madre de la joven, explicó que “fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada”. También sostuvo que, al momento de iniciar la demanda, no existían antecedentes similares en la Justicia argentina.

El caso de la joven cordobesa

Según reconstruyó la causa, Sartori gozaba de buen estado de salud y practicaba deportes antes de recibir la vacuna. Su familia la describió como una joven comprometida socialmente y “muy noble”.

Melín Agustina Sartori

La joven recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021. Seis días después comenzó a presentar cefaleas y vómitos, cuadro que derivó en una internación y posteriormente en una trombosis con trombocitopenia. Finalmente murió 14 días después de haber sido vacunada.

Durante el proceso judicial resultó clave la revisión realizada por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que reconoció el nexo causal entre la vacuna y el daño sufrido por la joven.

La denuncia judicial fue impulsada por la madre de Sartori, médica de profesión, quien buscó visibilizar el caso y reclamar respuestas sobre las consecuencias que sufrió su hija tras la vacunación.

El abogado de la familia sostuvo además que la vacuna Sputnik V “no tenía farmacovigilancia”, en referencia a la ausencia de monitoreo continuo para detectar y prevenir reacciones adversas.