 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Por 17 días

Un intendente santafesino pidió licencia para ir al Mundial

Rolvider Santacroce, intendente de Funes, confirmó su pedido de licencia por 17 días para estar presente en los partidos de la primera ronda de la Selección nacional.

28 de Mayo de 2026
Intendente pidió licencia para ir al mundial
Intendente pidió licencia para ir al mundial

Rolvider Santacroce, intendente de Funes, confirmó su pedido de licencia por 17 días para estar presente en los partidos de la primera ronda de la Selección nacional.

El intendente de la localidad santafesina de Funes, Rolvider Santacroce, pidió una licencia de 17 días para poder asistir al Mundial de fútbol, que se disputará desde el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá, ya que se trata de "una tradición personal".

 

Santacroce remarcó que este año todavía no se tomó vacaciones y por tal motivo solicitó la licencia, que le fue concedida por el Concejo Deliberante de Funes, ubicada a unos 14 kilómetros al noroeste de Rosario.

 

"Voy a la primera ronda, a los primeros tres partidos", comentó Santacroce, quien estará presente en los cotejos de la Selección nacional frente a Argelia, en Kansas City, y luego contra Austria y Jordania, ambos a disputarse en Texas, indica la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo señaló que “son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones, así que estoy esperando ansioso poder irme rápidamente”.

 

"Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy", remarcó Santacroce, quien viajará junto a un grupo de amigos: "Cada cuatro años nos olvidamos de todo y vamos a cada Mundial", concluyó.

Temas:

Intendente Funes licencia Mundial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso