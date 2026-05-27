Un sistema de baja presión predominará en Argentina: cómo afectará a Entre Ríos

Entre Ríos será una de las provincias más afectadas por la persistencia de humedad y nieblas durante esta semana debido a que un sistema de baja presión predominará en la atmosfera en Argentina.
La presencia de un sistema de baja presión predominará en la atmosfera en Argentina durante los próximos días y mantendrá condiciones de tiempo estable, pero con elevada humedad y bancos de niebla persistentes en gran parte del centro del país. En Entre Ríos, el fenómeno ya genera preocupación por la reducción de visibilidad en rutas y accesos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de aire húmedo, bajas temperaturas y escaso viento favorecerá la formación de nieblas densas en buena parte de la región pampeana y el Litoral. En ese marco, el organismo emitió una advertencia violeta que incluye a varios departamentos entrerrianos y zonas cercanas de Santa Fe y Buenos Aires.
El fenómeno atmosférico responde a un bloqueo generado por altas presiones que impide el avance normal de sistemas frontales sobre el territorio nacional. Aunque un profundo sistema de bajas presiones comenzará a cruzar la cordillera de los Andes en el sur de la Patagonia, su impacto será limitado sobre el resto del país debido a la estabilidad predominante.
Nieblas persistentes y complicaciones en rutas de Entre Ríos
Las advertencias meteorológicas emitidas por el SMN buscan alertar sobre situaciones capaces de provocar inconvenientes en las actividades cotidianas. En este caso, las nieblas aparecen nuevamente como protagonistas y podrían generar importantes dificultades para circular en rutas provinciales y nacionales.
Desde el organismo nacional remarcaron que “la reducción brusca de visibilidad suele provocar demoras, cancelaciones de vuelos y dificultades para circular en rutas y autopistas, principalmente durante las primeras horas del día”. Además, recomendaron consultar regularmente el Sistema de Alerta Temprana antes de viajar.
En Entre Ríos, las zonas más comprometidas serán Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, Colón, Uruguay y Tala, donde se esperan bancos de niebla densos y persistentes durante gran parte del jueves. El fenómeno también alcanzará al sur santafesino y sectores del norte bonaerense, en una situación que podría repetirse durante varias jornadas consecutivas.
El patrón atmosférico actual mantiene abundante nubosidad baja y escasa amplitud térmica. Esto significa que las temperaturas tendrán pocas variaciones entre el día y la noche, mientras que la humedad seguirá siendo elevada en toda la región.
Lluvias aisladas y tormentas en el norte argentino
Aunque el centro del país continuará dominado por la estabilidad atmosférica, algunas precipitaciones aisladas podrían registrarse en sectores puntuales. Un frente frío muy débil avanzará sobre el norte de la Patagonia durante el viernes, aunque con poca capacidad para generar lluvias significativas sobre el centro argentino, explicó Meteored.
Las únicas precipitaciones algo más importantes asociadas a este sistema podrían producirse sobre el área oceánica frente a las costas del sudeste bonaerense durante el sábado. En tierra firme, sin embargo, seguirá predominando el ambiente húmedo y con abundante nubosidad.
La situación será diferente en el extremo norte del país. Modelos meteorológicos internacionales anticipan lluvias y tormentas localizadas sobre Formosa y Chaco, donde podrían registrarse acumulados superiores a los 77 milímetros durante el evento.
Debido a estas condiciones, el SMN mantiene vigente un alerta por tormentas para sectores formoseños. “Las tormentas podrían presentar lluvias localmente fuertes, también es posible que se registre caída de granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente”, advirtió el organismo.
Patagonia con nubosidad persistente y pocas precipitaciones
Mientras tanto, la Patagonia continuará bajo un marcado bloqueo atmosférico producto de la interacción entre una baja presión frente a Chile y un potente anticiclón sobre el Atlántico Sur. Este escenario favorecerá jornadas con abundante nubosidad y escasas precipitaciones en gran parte de la región.
Las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz serán las más afectadas por este patrón meteorológico, con varios días consecutivos de cielo cubierto y presencia de nieblas en valles y zonas bajas.
Las lluvias más importantes seguirán concentrándose sobre el lado chileno de la cordillera, aunque entre jueves y viernes podrían producirse chaparrones aislados sobre áreas cordilleranas patagónicas y algunos sectores de Santa Cruz, sin acumulados relevantes.
Los especialistas anticipan que recién hacia el inicio de junio podría registrarse un cambio más significativo en las condiciones del tiempo. Un nuevo sistema de bajas presiones avanzaría sobre el país y favorecería un recambio gradual de la masa de aire, con posibilidad de nevadas aisladas en la cordillera y modificaciones en el patrón atmosférico sobre el centro y norte argentino.