Confirmaron que Ana Lía Corte es la mujer hallada descuartizada en Bariloche: "Adiós Anita, gracias por tu alegría infinita"

Ana Lía Corte (52), la mujer que llevaba 18 días desaparecida en Bariloche, fue hallada muerta en la noche del martes. Su cuerpo apareció descuartizado en las cercanías de un barranco en la zona de La Barda, en el sur de la ciudad.

La víctima era buscada desde el 8 de mayo en la ciudad turística, tras haber sido vista por última vez en el barrio Melipal. Según indicaron medios locales, los restos fueron encontrados en la esquina de las calles Clemente Onelli y Arrayanes por vecinos de la zona, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Ana Lía Corte era madre de un niño de 12 años.

Tras este alerta, se montó un fuerte operativo judicial y policial en la zona, en donde trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Los restos hallados fueron trasladados a la morgue del hospital zonal para ser analizados por el Cuerpo Médico Forense.

De acuerdo con el informe preliminar, Corte murió por un paro cardíaco no traumático y, si bien su cuerpo estaba descuartizado, los especialistas indicaron que no se hallaron indicios de criminalidad.

No obstante, sí revelaron un dato impactante: el estado en que fue encontrado el cuerpo corresponde al ataque de animales presentes en la zona. Tras finalizar el procedimiento forense, el cuerpo de Ana Lía Corte fue entregado a sus familiares, indicaron desde el Minsiterio Público Fiscal.

La despedida de la familia

“Comparto prácticas de yoga con niñ@s, adultos, sabios (adultos mayores) embarazadas y mamás con bebés”. Así se presentaba la mujer en su perfil de la red social Instagram, donde contaba con casi 1.800 seguidores y compartía algunos de los ejercicios que practicaba en sus clases.

Si bien la pericia no había confirmado su identidad, fue la propia familia la que dio la noticia a través de un mensaje de despedida en la cuenta de Instagram que se armó para difundir su búsqueda. "Adiós Anita, te vamos a recordar siempre. Gracias por tu alegría infinita", la despidieron.

Casi en simultáneo, Cecilia, una de las primas de Ana Lía, la despidió en su cuenta de Facebook con un sentido mensaje. “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera... siempre abriendo tu casa para la familia que llegaba de visita a Bariloche”, publicó anoche junto a una foto en la que la mujer fallecida aparece en el centro de la misma, sonriente, rodeada por su familia y vestida con una musculosa rosa.

Y con evidente angustia, completó: “Vola alto prima, donde estas ya no hay padecimientos... la abuela Ana, mi viejo y los tuyos te reciben en sus brazos. Acá nos quedamos rotos con ganas de seguir contándonos destinos en Brasil para conocer... me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”.

Su marido, Milton Marques, también la despidió en la mencionada red social. "Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra. Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor", escribió. La pareja tenía un hijo de 12 años.

Luego, Milton escribió unas palabras en memoria de su mujer: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

Amante del trekking, Ana Lía se casó el 17 de noviembre de 2001 con Marques, un guía de montaña brasileño a quien había conocido en Bariloche. En poco más de cinco meses iban a celebrar los 25 años de su matrimonio.

Llevaba desaparecida 18 días

Ana Lía Corte era buscada desde el 8 de mayo en Bariloche, tras haber sido vista por última vez en el barrio Melipal de esa ciudad. Luego de un operativo inicial en la zona, la investigación había trasladado al centro de la ciudad rionegrina, tras conocerse el dato de que la mujer se había subido a un colectivo de transporte urbano local de la línea 51. La familia denunció la desaparición ese mismo día.

En el marco del operativo, habían podido conseguir cámaras del colectivo que mostraban a la mujer en buenas condiciones, vistiendo un gorro de lana, un pantalón ancho, una campera y una mochila.

Según señaló en ese momento El Cordillerano, la mujer bajó en el cruce de Tiscornia y Onelli, en la zona céntrica de Bariloche.

Con este dato, la Policía de Río Negro había reubicado el rastrillaje en los alrededores de Movilidad de Parques Nacionales y estructuras en desuso del sector. También se desplegó personal sobre la barda del Ñireco y a lo largo del arroyo homónimo.

A pesar de que los equipos habían rastreado los sectores aledaños a la casa de la mujer, así como las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, y habían realizado rastrillajes intensivos en las laderas del Cerro Otto y zonas boscosas del oeste, hasta este martes nada se sabía de la mujer desaparecida.

De acuerdo al testimonio de familiares a Diario Río Negro, la mujer transitaba un tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio. "El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren", indicó Gabriel Bondel, amigo de la familia.

"Lo mismo pasó en 2021 cuando desapareció. Se fue a la costa del lago, pero en esa ocasión apareció enseguida. Ahora la falta de noticias hace todo muy difícil", había afirmado Bondel antes de conocerse l trágico desenlace.