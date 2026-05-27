Granja Tres Arroyos comunicó el cierre de su planta de Concepción del Uruguay y peligran 950 empleos

Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró por tiempo indeterminado su planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La decisión, que sorprendió a los trabajadores, dejó en riesgo unos 950 empleos en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una fuerte caída en la faena diaria, que pasó de 700.000 a 200.000 pollos.

A través de un comunicado oficial difundido este 27 de mayo, el cierre fue comunicado formalmente, aunque no dio precisiones sobre el futuro de los empleados. En tal sentido, la firma anunció que resolvió “cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”.

“En la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva”, rezó el documento difundido.

Buscan canales de entendimiento

La compañía señaló además que atraviesa una “delicada situación financiera” producto del cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

En ese contexto, recordó que debió avanzar en un procedimiento preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar obligaciones económicas de manera escalonada.

Desde la empresa, agregaron en el comunicado que “se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo. Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que le permitan continuar con sus operaciones en el futuro”.

Granja Tres Arroyos destacó sus 65 años de trayectoria y aseguró que continuará buscando alternativas para sostener las fuentes laborales de sus más de cinco mil empleados y garantizar la continuidad de sus operaciones a nivel nacional, según publicó La Pirámide.

Cierre hasta nuevo aviso

Cabe recordar que este martes, los empleados encontraron los accesos de la planta cerrados con cadenas y candados. Un cartel en la puerta informaba: “El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso. El directorio”.

“No puede entrar nadie”, relataron a Infobae quienes se presentaron a trabajar. “No nos avisaron nada”, agregaron, ya que la empresa no emitió ninguna comunicación pública. Este medio intentó comunicarse con la empresa, la que no respondió al momento de cierre de esta nota.

El deterioro de la situación ya se había reflejado en los últimos meses. La compañía recortó cerca de 400 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones, y perdió parte de su red de productores integrados. En paralelo, el volumen de procesamiento se redujo a menos de un tercio de su nivel habitual.

Según datos a los que accedió Infobae, la empresa adeuda a sus trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Este miércoles 27, los empleados se reunieron en las inmediaciones del establecimiento para reclamar la reapertura.

Jornadas recortadas y salarios reducidos

En la planta de Concepción del Uruguay trabajan aproximadamente 950 empleados. En el último tiempo y por la crítica situación de la empresa, GTA había acordado con los gremios (el de la carne y el de la alimentación) un esquema de trabajo de cuatro días semanales. Los lunes no había faena y esa jornada se pagaba al 65% del salario. El objetivo era evitar despidos y cancelar haberes adeudados de marzo.

Sin embargo, las dificultades productivas, financieras y laborales no son nuevas en ese establecimiento. A comienzos de este año, la planta de La China atravesó la paralización más extensa desde 2001, con más de 10 días sin actividad por falta de pago de haberes y bonos, mientras la empresa también adeudaba el aguinaldo de diciembre. Ese conflicto se resolvió con intervención del gobierno provincial. La gestión fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, que solicitaron la mediación de la Secretaría de Trabajo provincial.

Además, ya en noviembre del año pasado, Granja Tres Arroyos había cerrado de manera definitiva su planta de Becar, también en Concepción del Uruguay. En ese momento, la empresa informó que los 270 trabajadores de ese predio fueron trasladados a La China, ubicada a pocos metros.

La reducción de actividad también alcanzó a otras instalaciones del grupo. En la planta de La Lonja se aplicó un esquema de tres días de trabajo semanales y el pago del 50% del salario en las jornadas sin actividad, de acuerdo con el texto fuente.

Una reestructuración que se profundizó desde 2024

Dos semanas atrás también se conoció que la planta avícola Wade, ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo, había frenado su actividad en un contexto de atrasos salariales y deuda financiera. Según registros oficiales, Granja Tres Arroyos acumula cheques rechazados por $29.333.390.645 correspondientes a 1.813 documentos impagos.

La empresa negó a Infobae que la producción se hubiera detenido en esa planta y sostuvo que durante ese día la actividad fue normal. Sobre el pago de salarios, referentes de la compañía evitaron hacer comentarios al respecto.

El cierre indeterminado de la planta La China forma parte de una crisis que se remonta a una década de reestructuraciones. En diciembre de 2024, la firma había pedido ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el impacto de la influenza aviar y a la pérdida del mercado chino, que para el sector implicó una caída aproximada de 160 millones de dólares.

Qué pasará con la firma

Para Granja Tres Arroyos, esa pérdida tuvo un efecto directo sobre sus exportaciones. Según información, la participación del mercado externo chino en su volumen exportado cayó del 33% al 25%, lo que obligó a redirigir al mercado local mercadería producida para ese destino.

Aunque el expediente fue abierto, nunca llegó a aprobarse formalmente a nivel nacional. Desde entonces, la compañía aceleró los recortes: durante 2024 cerró la planta de Tristán Suárez y desvinculó a 200 de sus 270 empleados.

La empresa es comandada por el empresario Joaquín de Grazia, hijo del fundador Gaspar De Grazia. Desde 2022, el 34% de la compañía pertenece a la estadounidense Tyson Food. En medio del conflicto que atraviesa la empresa, fueron varias las versiones que señalaban una posible compra total del paquete accionario por parte de la firma americana. Hasta el momento, no hubo mayores precisiones al respecto.