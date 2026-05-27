Nuevo paseo cultural en calle Ituzaingó: avanzan las obras de integración urbana

REDACCIÓN ELONCE
Se recorrieron los trabajos del nuevo paseo cultural en calle Ituzaingó. Funcionarios destacaron a Elonce la recuperación urbana, la integración cultural y la puesta en valor del sector ferroviario.
El nuevo paseo cultural en calle Ituzaingó avanzó con obras de integración urbana, recuperación patrimonial y mejoras peatonales en una amplia zona vinculada históricamente al ferrocarril de Paraná. Funcionarios municipales recorrieron los trabajos y brindaron detalles sobre el proyecto que conectará distintos espacios culturales, plazas y sectores emblemáticos de la capital entrerriana.
Durante una recorrida realizada este martes, el viceintendente de Paraná, David Cáceres; el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle; y el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicaron los alcances de la intervención que comprende boulevard Racedo, Monte Caseros, Ituzaingó y sectores cercanos a Plaza Borges y al centro cultural Juan L. Ortiz.
En diálogo con Elonce, David Cáceres destacó que la iniciativa forma parte de una política pública orientada a recuperar una zona con fuerte identidad histórica para la ciudad. “Estamos en una zona que tiene mucha carga identitaria, muy cerca del ferrocarril, que también marca un poco la historia de nuestra ciudad, lo que ha sido la conectividad con el ferrocarril y el progreso”, expresó.
Recuperación de espacios históricos y culturales
El viceintendente recordó que el cierre de las estaciones ferroviarias provocó durante años una fragmentación urbana que afectó a distintos barrios de Paraná. “También fueron años de sombras cuando se cerraron las estaciones ferroviarias, lo que terminó siendo una verdadera barrera física para la integración de un sector de la sociedad y de la ciudad”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que las gestiones municipales anteriores iniciaron obras de conectividad y recuperación en la zona, mientras que la actual administración busca “darle un valor agregado” mediante la puesta en valor arquitectónica, urbanística y cultural del sector.
“Queremos recomponer y poner en valor nuestra infraestructura arquitectónica y urbanística. Además, integrar Plaza Borges, que se inauguró hace poco, y anexar muchos centros culturales independientes que funcionan en esta zona”, explicó Cáceres.
El funcionario señaló que el nuevo paseo cultural apunta no solamente al disfrute de los vecinos de Paraná, sino también al desarrollo turístico. “Creemos que va a ser un lugar para que primero lo disfruten los paranaenses, pero también para nuestros turistas, para que sepan un poco de nuestra historia y de cómo nos concebimos como paranaenses”, afirmó.
La integración urbana como eje del proyecto
Por su parte, el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el funcionamiento que ya tiene Plaza Borges como espacio de encuentro comunitario y cultural, y consideró que el nuevo paseo profundizará esa dinámica urbana.
“Venimos trabajando muy bien en la plaza, con actividades oficiales y también con muchísimas actividades que nos exceden como municipio. Eso es lo que nosotros queremos lograr con los espacios públicos”, indicó.
Halle remarcó que la apropiación de los espacios públicos por parte de los vecinos constituye uno de los objetivos centrales de la gestión municipal. “Queremos que no solamente el Estado ocupe un espacio, sino que toda la comunidad se lo apropie”, señaló.
Asimismo, sostuvo que Plaza Borges comenzó a consolidarse como un punto de referencia para actividades recreativas, culturales y de lectura. “La plaza se vive de una manera excelente, se visita muchísimo por los vecinos, tanto por los juegos, para caminar, para generar espacios de cultura y lectura”, afirmó.
El funcionario recordó que la idea del paseo cultural surgió hace más de un año y medio y que actualmente comenzó a materializarse con distintas obras de infraestructura. “Lo que soñábamos cuando imaginamos la Plaza Borges se está logrando. La plaza forma parte de lo que será el paseo cultural”, expresó.
Conciencia ciudadana y cuidado del espacio público
Durante la entrevista, Halle también hizo referencia al cuidado del espacio público y a la necesidad de fortalecer la conciencia ciudadana respecto de la limpieza urbana. “Las ciudades más limpias son las que menos se ensucian, no las que más trabajo de limpieza tienen”, afirmó el jefe de Gabinete.
En ese marco, destacó el trabajo de cuadrillas municipales de barrido y mantenimiento, aunque insistió en la importancia de la responsabilidad individual de los vecinos. “Si uno tiene un papelito, hay que guardarlo en el bolsillo o tirarlo en un cesto. La ciudad es de todos nosotros”, manifestó.
Por otra parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, brindó detalles técnicos sobre los trabajos que se realizan en el sector. “Fundamentalmente se trata de una vinculación urbana de carácter peatonal desde el Juan L. hacia los emprendimientos privados sobre calle Ituzaingó, todos vinculados a la cultura”, explicó.
Loréfice precisó que la obra incluirá nueva iluminación, mobiliario urbano, veredas y mejoras integrales para consolidar el corredor cultural. “La idea es generar este paseo cultural en un sector que ya tiene esa impronta”, afirmó.
Empedrado histórico y plazo de finalización
El funcionario también confirmó que continúan las tareas de recuperación del empedrado histórico ubicado frente a la estación de trenes, sobre calle Racedo entre 9 de Julio y Monte Caseros. “Ese sector tiene un empedrado histórico que hoy se está recomponiendo y que permitirá mejorar la circulación vehicular y generar un espacio para ferias y actividades”, indicó.
Además, adelantó que la plazoleta ubicada frente a la estación central será refuncionalizada integralmente con bancos, iluminación y la recuperación de una fuente histórica existente en el lugar. “Esperamos que en breve tengamos un cambio muy importante para todo este espacio”, sostuvo Loréfice.
Respecto a los plazos, indicó que la obra fue proyectada inicialmente para ejecutarse en 150 días, aunque estimó que podría finalizar antes si las condiciones climáticas acompañan. “Para septiembre deberíamos estar en condiciones de tener una visualización mucho más aproximada a la realidad final de la obra”, señaló.
Finalmente, Loréfice detalló que el nuevo paseo cultural abarcará boulevard Racedo desde Belgrano hasta avenida Ejército, continuando por Monte Caseros e Ituzaingó, e integrando Plaza Borges y otros espacios culturales de la zona.