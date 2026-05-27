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La actividad económica se estancó en abril: cedió 0,7% con respecto a marzo

De acuerdo con el informe técnico, "la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo". Esta tendencia refleja una disparidad en los niveles de producción entre los diferentes rubros de la economía nacional.

27 de Mayo de 2026
La actividad económica, sin repuntes
La actividad económica, sin repuntes

De acuerdo con el informe técnico, "la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo". Esta tendencia refleja una disparidad en los niveles de producción entre los diferentes rubros de la economía nacional.

La actividad económica en abril se estancó y no pudo consolidar el repunte que había mostrado en marzo, según un estudio privado.

 

El Índice de Actividad Económica (IGA) que elabora la consultora de Orlando Ferreres reveló que el nivel general se mantuvo sin cambios en forma interanual y cedió 0,7% con relación a marzo.

 

El trabajo precisó que de esta forma el primer cuatrimestre acumuló una baja del 0,3%.

 

Los datos también indican que la economía mantiene un comportamiento variable según el sector analizado.

 

De acuerdo con el informe técnico, "la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo". Esta tendencia refleja una disparidad en los niveles de producción entre los diferentes rubros de la economía nacional.

 

 

El IGA se construye a partir de 122 series estadísticas para medir la evolución de la economía en su totalidad con baja demora.

 

Minas y canteras (+7,3%) y electricidad, gas y agua (+7,2%) fueron los rubros con mayor avance en el cuarto mes del año.

 

En el extremo opuesto, la industria manufacturera cayó 2,0% y el comercio retrocedió 2,4%.

 

El reporte indica que "la industria manufacturera y el comercio se afianzan como los sectores más rezagados", mencionando bajas del 17,5% en la producción automotriz y del 13,1% en los despachos de cemento.

 

Se supo que el sector agropecuario creció 3,6% anual, aunque "la ganadería anotó una importante retracción en abril (-11,9%)" por retención de hacienda.

Si la inflación baja, "podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores".

 

Sin embargo, el informe advierte que no se espera que esta "dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo".

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