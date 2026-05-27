Ampliaron la sala de espera del centro de salud La Milagrosa  

El municipio inauguró la ampliación de la sala de espera del Centro de Salud “La Milagrosa". Señalaron que atienden a unas 2.000 personas por mes.
El Centro de Atención Primaria de la Salud La Milagrosa, ubicado en calles Francia y Las Magnolias de Paraná, inauguró la ampliación de su sala de espera, una obra que busca mejorar las condiciones de atención para los vecinos que concurren diariamente al CAPS.
Autoridades sanitarias y personal del establecimiento destacaron el crecimiento de la demanda y el trabajo conjunto realizado para concretar las mejoras.
En diálogo con Elonce, la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, explicó que la ampliación se enmarcó “en la política que tiene el municipio sobre darle importancia a todo lo que es la salud pública”. Además, remarcó que el establecimiento adquirió mayor relevancia sanitaria durante el último tiempo.
“Este año se declaró centro de salud porque era posta sanitaria. Por la complejidad que ha adquirido ya tiene la categoría de centro de salud”, sostuvo la funcionaria durante la recorrida realizada en el lugar.
En ese sentido, destacó que el CAPS brinda múltiples prestaciones médicas y sociales para una amplia zona de la capital entrerriana. “Tiene pediatría, clínica, cardiología, ecógrafo, enfermería, psicología, trabajo social y nutrición”, enumeró.
Atención gratuita y mayor comodidad
Enrique remarcó además que la atención es gratuita y que no existen restricciones para las personas que cuentan con obra social. “En los efectores públicos municipales no se hace discriminación si el paciente tiene o no obra social”, afirmó.
Sobre la obra inaugurada, indicó que la necesidad surgió por las dificultades que atravesaban los pacientes mientras aguardaban ser atendidos. “Antes no existía esta sala de espera. La gente tenía que esperar afuera o en pasillos, en lugares que no eran adecuados”, expresó.
Por su parte, el director del CAPS La Milagrosa, Diego Elizalde, consideró que la ampliación representó una mejora importante para la comunidad barrial. “Esto significa mucho más para el centro de salud, pero más para la gente del barrio, que es la que llega a atenderse”, señaló.
Asimismo, explicó que la obra fue realizada mediante un trabajo conjunto entre distintas áreas y vecinos. “Fue un trabajo en equipo, con ayuda de la Secretaría de Salud Municipal, los vecinos y el personal del centro de salud”, relató.
Más de 2.000 atenciones mensuales
El director detalló que la nueva sala de espera permite albergar entre 30 y 40 personas y destacó el incremento sostenido de pacientes en el establecimiento sanitario.
“Con la creciente demanda que hay por parte de la gente podemos albergar entre 30 y 40 personas en espera para ser atendidos por los profesionales”, explicó.
Además, precisó que el CAPS atiende de 7 a 17 horas y que los turnos se entregan desde las 7:30 de la mañana. Según informó, el centro de salud alcanzó un promedio mensual de 2.000 atenciones, sin contabilizar vacunación.
“Va creciendo y llegamos a un pico de 2.000 personas mensuales sin contar vacunación”, indicó Elizalde.
En relación con las consultas más frecuentes, sostuvo que la principal demanda corresponde al área de pediatría. “La mayor demanda es pediatría, control de niño sano y control de niño enfermo; después vacunación y clínica médica”, concluyó. Elonce.com